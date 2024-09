Melania Trump esprime il suo orgoglio per il suo passato come modella, riferendosi specificamente ai suoi servizio fotografici nudi.

"Perché mi sento sicura nel mostrare i miei lavori di modella nuda? È più interessante chiedersi: perché i media sono fissati con criticare la mia accettazione della forma umana attraverso una foto di moda?" ha dichiarato nel video pubblicato su X.

La sua ex first lady ha continuato dicendo: "Abbiamo perso la capacità di ammirare la bellezza del corpo umano? Gli artisti della storia hanno apprezzato e sono stati mossi dalla figura umana, suscitando emozioni profonde e meraviglia."

"Rispettiamo i nostri corpi e manteniamo l'arte tradizionale dell'utilizzo del nostro mestiere come potente mezzo di espressione personale," ha concluso.

Un rappresentante dell'ex first lady non ha risposto prontamente alle domande su quale critica dei media Melania Trump si riferisse o se le foto avevano recentemente attirato l'attenzione.

Il memoir di Melania Trump, intitolato "Melania", uscirà nelle librerie a ottobre, secondo Skyhorse Publishing. Il suo ufficio ha descritto il libro come "una potente e ispiratrice storia di una donna che ha forgiato il suo proprio cammino, superato gli ostacoli e simboleggiato il successo personale."

La modella nuda di Melania Trump è stata messa in evidenza durante la campagna del 2016, con il New York Post che ha pubblicato una serie di foto nude - credute essere state scattate nel 1995 e pubblicate su un agora francese ora defunto - che non erano state precedentemente online. Il titolo della copertina del magazine era "The Ogle Office."

In quel momento, Donald Trump ha detto al giornale che le foto erano state scattate per un magazine europeo prima che si conoscessero, e che "foto del genere sono altamente alla moda e comuni."

Una copertina del 2000 di GQ britannico, che mostrava Melania Trump nuda sull'aereo di Trump, è anche riemersa durante quella campagna. Un anno dopo la sua pubblicazione, l'ex first lady ha ottenuto la residenza legale negli Stati Uniti, ricevendo un green card attraverso il prestigioso programma EB-1, come riportato dal Washington Post.

L'ex presidente e first lady si sono sposati nel 2005. Donald Trump ha avuto due matrimoni precedenti con modelle: Ivana Zelničková e Marla Maples. Le sue numerose imprese includono anche un'agenzia di modelle chiamata Trump Model Management; ha cessato le operazioni poco dopo che lui ha assunto l'incarico nel 2017.

Melania Trump ha mantenuto un profilo basso per tutta la campagna presidenziale del 2024 del marito, facendo solo poche apparizioni pubbliche dal momento in cui l'ex presidente ha annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca a novembre 2022: il suo evento di lancio della campagna a Mar-a-Lago, una breve apparizione quando lo ha accompagnato a votare nelle primarie della Florida e la sua presenza alla Convenzione Nazionale Repubblicana a Milwaukee quest'estate.

In luglio, ha pubblicato una dichiarazione dopo il tentato assassinio del marito in un comizio in Pennsylvania, ringraziando gli agenti dei Servizi Segreti e le forze dell'ordine per aver protetto l'ex presidente e esprimendo preoccupazione per i suoi "concittadini americani" dopo lo sparo.

Iniziando questo mese, l'ex first lady sembra stare avvicinandosi alla ribalta politica negli ultimi mesi della campagna presidenziale del 2024, pubblicando una serie di video sui social media a sfondo politico.

I consiglieri della campagna di Trump e i suoi alleati vicini hanno dichiarato che l'ex first lady sostiene il marito e i suoi obiettivi politici, e che si sta concentrando sull'educazione del loro figlio Barron. Hanno anche menzionato che sceglie le sue apparizioni politiche con cura.

Melania Trump è apparsa di rado a eventi privati ​​quest'anno

