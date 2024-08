- Meier emette avvisi riguardo ai potenziali progressi nella tecnologia delle mazze da baseball

La Ministra della Giustizia della Sassonia e co-portavoce del Partito Verde Katja Meier ha espresso la preoccupazione per il ritorno dell'estremismo di destra, paragonandolo ai " anni della mazza da baseball 2.0 ", un periodo degli anni '90 del dopoguerra in cui si sono verificate intimidazioni e violenze di estrema destra. "Dobbiamo proteggere il nostro stato dalle minacce interne ed esterne", ha affermato, menzionando l'estremismo di destra, la criminalità organizzata e il terrorismo islamico come sfide importanti. Secondo lei, non aveva bisogno di indicazioni o titoli sensazionalistici da Friedrich Merz, leader della CDU.

Il co-portavoce e Ministro dell'Energia Wolfram Günther ha sottolineato che le elezioni erano incentrate sui valori fondamentali. "Coloro che si sentono positivi verso le idee progressiste vedono questo luogo come la loro casa", ha evidenziato. Ha sottolineato la differenza che la governance del Partito Verde avrebbe fatto nello stato.

Il capo del gruppo parlamentare dei Verdi Franziska Schubert ha criticato Michael Kretschmer, il premier della CDU, come un "premier che galoppa per il paese come i quattro cavalieri dell'apocalisse", che sembra acquistare fiducia. Ha promesso un sostegno costante all'Ucraina, esprimendo che questo impegno sarebbe rimasto tanto a lungo necessario.

La preoccupazione per l'estremismo di destra, come menzionato da Katja Meier, sta nuovamente guadagnando terreno, riportando alla mente i " anni della mazza da baseball 2.0 ". L'estremismo di destra è stato identificato come una delle sfide principali che minacciano la sicurezza della Sassonia, insieme alla criminalità organizzata e al terrorismo islamico.

Leggi anche: