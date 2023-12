Megha Ganne: la 17enne liceale ha una giornata da ricordare agli US Open femminili

Quando è successo, Megha Ganne era solo una bambina.

Nel 2021, Ganne, una liceale di 17 anni, ha compiuto la stessa impresa sul Lake Course dell'Olympic Club, chiudendo con un 4-under 67 il primo giorno dell'edizione 2021 del major.

Il percorso, noto per i suoi fairway tortuosi e fiancheggiati da foreste, i green minuscoli e il rough fitto, è difficile da affrontare.

Ma Ganne è riuscita a bilanciare le inesorabili condizioni di freddo, umidità e nebbia e le 6.361 yard con un putting impressionante, e i due birdie nelle ultime nove buche le hanno permesso di prendere il possesso esclusivo della testa della classifica.

Tuttavia, alla 18ª buca il suo colpo d'approccio è finito in un bunker del green e Ganne ha concluso con un bogey, dividendo la testa della classifica con l'inglese Mel Reid.

Questo è il primo anno che il San Francisco Lake Course ospita un major femminile, ma ha una lunga storia agonistica di alto livello nel gioco maschile, in particolare ha ospitato cinque tornei US Open.

Giocare per una posta in gioco alta

Ganne, originaria del New Jersey, è al terzo posto della Rolex AJGA Rankings e al 71° della World Amateur Golf Rankings (WAGR) e ha dimostrato di saper mantenere i nervi saldi quando si gioca con una posta alta.

È stata quattro volte finalista del Drive, Chip and Putt National Championship e ha partecipato all'Augusta National Women's Amateur lo scorso aprile. Nel 2019 ha raggiunto le semifinali dell'US Women's Amateur all'Old Waverly Golf Club nel Mississippi.

Nel 2020, dopo essere passata ai match play dell'US Women's Amateur, ha concluso l'anno con piazzamenti tra i primi cinque all'AJGA Girls' Championship, al Rolex Tournament of Champions e al Dixie Amateur.

In una conferenza stampa dopo il giro, Ganne ha ammesso che la prima impressione del vasto campo l'ha un po' spiazzata.

"È stato un po' terrificante vederlo per la prima volta, ma ho fatto qualche giro e ho acquisito un po' di fiducia", ha aggiunto Ganne, che intende frequentare l'Università di Stanford nel 2022.

Dopo il suo giro, la LPGA ha twittato: "Che spettacolo la dilettante Megha Ganne".

Dopo aver disputato per la prima volta il torneo US Open a Charleston nel 2019, quando aveva 15 anni, Ganne è riuscita a scaricare i nervi la seconda volta.

"Penso che la prima volta sia snervante per chiunque, incontrare i propri idoli e trovarsi sul palco per la prima volta", ha spiegato.

"Ma la seconda volta, anche durante le prove, non ero così nervosa. Ho sentito che potevo venire qui e giocare il mio gioco, invece di assorbire tutto questo".

Unita' in cima alla classifica

In una giornata in cui la maggior parte dei giocatori ha faticato a superare il par, l'inglese Reid ha realizzato cinque birdie e un solo bogey.

"Onestamente non credevo che il punteggio fosse in grado di raggiungere questo obiettivo", ha detto Reid. "Avevo un buon piano di gioco. Probabilmente è il migliore che ho avuto in un torneo".

La numero 33 del mondo, che ha vinto il suo primo titolo nel LPGA Tour lo scorso ottobre, ha anche ringraziato Brooks Koepka, quattro volte vincitore di un major maschile, per i suoi consigli.

"Mi ha dato alcune cose che segue in un major, quindi ovviamente apprezzo il suo aiuto", ha detto. "Quello che mi ha detto è stato, a mio avviso, inestimabile, e mi ha fatto avere un approccio un po' diverso. Per questo sento di essermi preparata al meglio".

Catherine Lacoste rimane l'unica dilettante ad aver vinto gli US Open femminili, aggiudicandosi il Trofeo Harton S. Semple nel 1967.

Ganne continuerà a cercare la vittoria venerdì in un gruppo insieme a Tiffany Chan di Hong Kong e alla finlandese Matilda Castren.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com