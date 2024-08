- Megan Thee Stallion si occupa dell'evento MTV Video Music Awards

Megan Thee Stallion (29 anni, nota per brani come "Sizzle" e "Physique"), è pronta a fare il suo debutto come conduttrice a un importante evento di premiazione. La rapper guiderà gli MTV Video Music Awards (VMAs) il 11 settembre. Ha annunciato la notizia ai suoi fan, i "Stanionaries", sui suoi social media il giovedì. L'evento è stato definito "Il più piccante di sempre" dagli organizzatori sulla piattaforma X. Negli ultimi due anni, la rapper Nicki Minaj ha presieduto la serata.

Megan Thee Stallion ha ricordato la sua prima apparizione ai VMAs nel 2019, dove ha vinto il suo primo premio VMA. Quest'anno è in lizza per cinque nomination, tra cui Miglior Video Hip-Hop, Miglior Regia e Miglior Effetti Visivi per il suo brano "Python", e Miglior Collaborazione con GloRilla per la canzone "Desire to Be".

Taylor Swift guida la classifica delle nomination di quest'anno con un totale di dieci, tra cui Video, Artista e Canzone dell'anno. Il rapper Post Malone segue da vicino con nove nomination, tra cui una collaborazione con Swift nel brano e video "Fortnite". Ariana Grande ("Cant' Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Espresso") e Eminem ("Houdini") hanno ciascuno sei nomination.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a New York il 11 settembre. Sono già stati confermati gli spettacoli dal vivo di Katy Perry, Camila Cabello, Sabrina Carpenter e GloRilla.

I VMAs esistono dal 1984 e i fan possono votare online per i loro preferiti. I trofei raffigurano una figura di astronauta che tiene una bandiera MTV.

