Megan Rapinoe rende omaggio a Brittney Griner mentre riceve la Medaglia presidenziale della libertà

"La parte più importante della giornata... BG ti amiamo", ha detto Rapinoe in una storia di Instagram accanto a un'immagine ravvicinata del dettaglio del ricamo.

LaGriner è detenuta in Russia da febbraio con l'accusa di contrabbando di droga ed è ufficialmente classificata come "detenuta ingiustamente", ha dichiarato a maggio un funzionario del Dipartimento di Stato americano alla CNN.

Giovedì, lo stesso giorno in cui Rapinoe ha ricevuto la Medal of Freedom, Griner si è dichiarata colpevole di accuse di traffico di droga in un tribunale russo.

I sostenitori della stella delle Phoenix Mercury hanno chiesto il suo rilascio per il timore che venga usata come pedina politica nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - un sentimento a cui Rapinoe ha fatto eco.

"BG viene usata come pedina politica e dobbiamo riportarla a casa [sic] immediatamente", ha scritto su una storia di Instagram.

"Questo appello non cambia il fatto che @potus deve e sta lavorando duramente per riportarla a casa. Da quello che ho capito, ha dovuto fare un appello per mantenere il processo per riportarla a casa il prima possibile. BG siamo con te".

Alcuni hanno ipotizzato che Griner potrebbe essere rilasciata e restituita agli Stati Uniti in uno scambio di prigionieri, come Trevor Reed, un veterano americano detenuto in Russia per tre anni prima di essere rilasciato ad aprile. Non ci sono indicazioni che tale scambio sia imminente nel caso della Griner.

Tuttavia, prima di un eventuale scambio di prigionieri, si prevedeva che Griner dovesse essere condannata e ammettere la propria colpa, ha dichiarato un alto funzionario statunitense alla CNN. Reed ha dovuto firmare un documento in cui si dichiarava colpevole - cosa a cui aveva resistito per quasi tutta la durata della sua detenzione - pochi giorni prima di essere rilasciato, ha detto il funzionario.

"Fa parte dello spettacolo e il documento non ha alcuna forza o effetto legale negli Stati Uniti. È di fatto privo di significato", ha dichiarato il portavoce della famiglia Reed, Jonathan Franks.

Il ruolo di Rapinoe nella promozione dell'uguaglianza

Rapinoe ha ricevuto la Medaglia della libertà insieme ad altri 16 premiati, tra cui l'atleta olimpica Simone Biles.

Nel discorso di presentazione della stella del calcio, il Presidente Joe Biden ha elogiato il ruolo di Rapinoe nel garantire la parità di retribuzione per la squadra femminile e la sua difesa dei diritti LGBTQ+.

"Sono umile e veramente onorata di essere stata scelta per questo premio dal Presidente Biden e mi sento ispirata e motivata come sempre a continuare questa lunga storia di lotta per le libertà di tutte le persone", ha dichiarato Rapinoe in un comunicato.

"Per citare Emma Lazarus, 'Finché non saremo tutti liberi, nessuno di noi sarà libero'".

Maegan Vazquez, Karen Smith e Dakin Andone della CNN hanno contribuito con i loro servizi.

Fonte: edition.cnn.com