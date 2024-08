Medvedev indica che il capo di Telegram ha avvertito di potenziali problemi "abbastanza tempo prima".

14:36 Zelensky Suggerisce l'India per un Secondo Summit sulla Pace Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha suggerito che l'India potrebbe ospitare un incontro successivo per le proposte di risoluzione della pace. Zelensky ha avanzato questa proposta durante un'intervista con giornalisti indiani, che ha poi condiviso sui social media. Ha espresso il suo sostegno per questa idea al Primo Ministro indiano Narendra Modi. Al momento, sono in corso trattative con Arabia Saudita, Qatar, Turchia e Svizzera per organizzare un secondo round di colloqui. Tuttavia, è difficile organizzare una simile conferenza in un paese che non ha approvato l'accordo finale della riunione precedente. Anche se l'India ha partecipato alla prima summit di giugno in Svizzera, non ha approvato la risoluzione finale.

14:13 Il Papa Critica il Divieto della Chiesa Ortodossa Pro-Russa in Ucraina Il Papa Francesco ha criticato il divieto della Chiesa ortodossa pro-russa in Ucraina. Nella sua preghiera domenicale, il Pontefice ha dichiarato: "Nessuna chiesa cristiana dovrebbe essere abolita direttamente o indirettamente. Non si deve interferire con le chiese!" Le autorità ucraine giustificano il divieto a causa del sostegno del Patriarcato di Mosca all'invasione russa. Durante il suo discorso a decine di migliaia di fedeli in Piazza San Pietro, il Papa Francesco ha detto: "Non si commette il male pregando. Se qualcuno commette il male contro il suo popolo, è responsabile. Tuttavia, non si può essere ritenuti responsabili per aver commesso il male solo perché si è pregato."

13:43 "Crime di Guerra Barbaro" - L'Ucraina Condanna l'Attacco "Deliberato" all'Hotel di Kramatorsk Il Ministero degli Esteri ucraino condanna l'attacco russo a un hotel di Kramatorsk, dove alloggiavano giornalisti stranieri. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri, Georgiy Tykhyi, annunciato su X, "Ieri sera, un altro attacco appallante e deliberato delle forze russe alle aree residenziali di Kramatorsk ha ferito i giornalisti dei media stranieri in un hotel." Tykhyi ha ulteriormente dichiarato che gli attacchi mirati ai professionisti dei media sono diventati una tattica sistematica della guerra russa. "Questi crimini di guerra barbari devono essere condannati e puniti", ha concluso il portavoce del Ministero degli Esteri.

13:14 Dopo gli Attacchi Russi a Sumy: la Polizia Rapporta 4 Morti e 13 Feriti Le forze militari russe hanno attaccato Sumy, una regione ucraina, 261 volte in un solo giorno, secondo i rapporti della polizia locale. Almeno quattro persone sono morte e 13 sono rimaste ferite negli attacchi alla regione settentrionale. Come rivelato dal giornale ucraino "Ukrainska Pravda", sei edifici residenziali, 26 case, un'istituzione educativa, strutture ausiliarie, veicoli, una tubatura del gas e negozi sono stati danneggiati. Inoltre, l'erba secca in un'area di circa due ettari ha preso fuoco.

12:42 Zelensky Prende in Giro Putin: "Vecchio Pazzo della Piazza Rossa" Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in occasione del Giorno dell'Indipendenza, ha non solo presentato il drone Palianytsia, ma anche deriso il leader russo Vladimir Putin, definendolo un "vecchio pazzo della Piazza Rossa" a causa della sua retorica nucleare bombastica. Zelensky ha dichiarato: "Il 71enne vecchio pazzo della Piazza Rossa minaccia costantemente tutti con il bottone rosso", e "non ci imporrà i suoi confini rossi."

12:14 Il Ministero dell'Energia: Più di 500 Comunità Ucraine Ancora Senza Energia Dopo gli Attacchi Più di 524 comunità in Ucraina sono ancora prive di elettricità dopo gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del paese, come riferito dal Ministero dell'Energia ucraino attraverso l'agenzia di stampa statale Ukrinform. Anche se la situazione è difficile, non sono state imposte restrizioni all'energia ai consumatori. Secondo la dichiarazione, i tecnici sono riusciti a ripristinare l'energia a più di 7.200 persone. Il ministero incoraggia i cittadini a risparmiare l'energia in modo saggio e responsabile, soprattutto nelle sere. A causa degli attacchi militari russi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina, il sistema energetico ha subito danni significativi e rimane vulnerabile a interruzioni.

11:38 Ucraina: 160 Incontri con le Truppe Russe Lungo il Fronte in un Giorno Il lato ucraino ha registrato 160 scontri con le truppe russe lungo la linea del fronte ieri, con i maggiori scontri che si sono verificati nella direzione di Pokrovsk, secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Le forze russe hanno lanciato cinque attacchi missilistici, seguiti da 95 bombardamenti aerei guidati, oltre ad attacchi contro le posizioni ucraine, città e villaggi.

10:57 Il Corrispondente di Reuters Scompare Dopo l'Attacco con il Razzo all'Hotel di Kramatorsk - in Corso le Ricerche tra le Macerie Durante la notte, le forze russe hanno preso di mira un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk, secondo i resoconti ucraini, lasciando un corrispondente dell'agenzia di stampa Reuters disperso. Due persone sono rimaste ferite. Secondo la dichiarazione ufficiale dell'agenzia di stampa, una squadra di sei persone della Reuters si trovava nell'Hotel Sapphire quando l'attacco è avvenuto. L'edificio è stato "chiaramente colpito da un razzo" il giorno precedente. "Uno dei nostri colleghi è disperso, mentre due sono stati inviati in ospedale per le cure." Stanno collaborando con le autorità di Kramatorsk per trovare la persona dispersa. Il governatore della regione di Donetsk ha espresso preoccupazione per la situazione su Telegram, dichiarando che "Le forze russe hanno preso di mira Kramatorsk", causando due feriti tra i giornalisti e una persona dispersa. "I servizi di emergenza, la polizia e le squadre di soccorso sono stati immediatamente inviati sulla scena per rimuovere le macerie e eseguire le operazioni di soccorso." Il Ministero della Difesa russo non ha fornito un commento immediato in risposta a una richiesta di chiarimento. "Le forze russe hanno presumibilmente attaccato la città di Kramatorsk, probabilmente con un missile Iskander-M", come dichiarato in una dichiarazione dell'Ufficio del Procuratore Generale ucraino. L'attacco è avvenuto alle 22:35 ora locale del giorno precedente.

1:30 PM Aggiornamento: Il numero di dipendenti Reuters rimasti feriti è stato rivisto a quattro, come riferito dal capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Vadym Fillaschkin, via Telegram.

10:44 AM: Le forze di difesa aerea ucraine sembrano aver fatto un lavoro eccezionale la scorsa notte, con otto dei nove droni Shahed russi intercettati e distrutti dalle forze di difesa aerea ucraine, come riferito dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, citando il comandante dell'aeronautica Mykola Oleschuk. Non solo la maggior parte dei droni kamikaze è stata respinta, ma anche la maggior parte dei missili che hanno lanciato.

10:20 AM: Diversi giornalisti occidentali sono rimasti feriti in un attacco con l'artiglieria russa a Kramatorsk, una città dell'Ucraina orientale, durante la notte. L'hotel è stato il bersaglio, con due persone ferite che sono state salvate e una ancora intrappolata sotto le macerie. Questa informazione è stata resa nota dal governatore della regione di Donetsk, Vadym Filashkin, su Telegram. "Tutte e tre le vittime sono giornalisti, provenienti dall'Ucraina, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito". L'attacco è stato sancito nei blog pro-russi e Kramatorsk è stata apparentemente attaccata con pesanti bombe a grappolo del tipo FAB-1500. Tuttavia, viene anche riferito che una fabbrica di macchinari e diversi obiettivi militari sono stati colpiti.

09:54 AM: La Cina ha espresso critiche nei confronti delle restrizioni USA nei confronti di vari esportatori della Repubblica Popolare. Il ministero del commercio di Pechino ha dichiarato che le nuove restrizioni ostacolano l'ordine del commercio globale e impediscono le normali attività commerciali. La Cina prenderà le misure necessarie per proteggere i diritti legittimi delle sue aziende. Questa risposta è stata in reazione alla decisione del governo USA dello scorso venerdì, che ha inserito 105 aziende, tra cui 42 cinesi, 63 russe e 18 di altri paesi, in una lista di restrizioni commerciali. Queste aziende sono accusate di trasferire elettronica USA alla milizia russa e di produrre droni per la guerra della Russia in Ucraina.

09:29 AM: Il think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW) fa appello all'autorizzazione dell'uso esteso di missili a lungo raggio sul territorio russo da parte dell'Ucraina. Anche se le forze aeree si sono ritirate più in profondità nel retro, molti obiettivi militari sono ancora entro la portata dei missili ATACMS USA, che l'Ucraina già possiede, ma a causa delle restrizioni USA, non possono essere utilizzati per attacchi sul territorio russo. "L'ISW stima che almeno 250 obiettivi militari e paramilitari in Russia sono entro la portata dei missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina", secondo un'analisi recente dell'ISW. Tuttavia, solo gli attacchi che utilizzano lanciatori multipli HIMARS e razzi GLMRS sono attualmente autorizzati. "Ciò consente all'Ucraina di colpire un massimo di 20 dei 250 obiettivi", spiega l'ISW.

09:06 AM: Secondo gli ufficiali di Kyiv, 1190 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento in un giorno. Dal'inizio della guerra a febbraio 2022, il ministero della difesa ucraino riferisce un totale di 607.680 soldati russi "eliminati". Il ministero riferisce anche che il nemico ha perso cinque carri armati in più (8547 in totale) dal inizio dell'invasione russa. Il'esercito ucraino afferma di aver contabilizzato oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni, catturati o distrutti dalla milizia russa. Questi numeri non possono essere verificati indipendentemente, poiché Mosca continua a mantenere segrete le sue perdite.

08:39 AM: L'Ucraina ha riferito numerosi lanci di missili e droni russi nelle sue parti nord e est durante la notte. "La maggior parte dei missili ha mancato i loro obiettivi", ha dichiarato l'aeronautica. La Russia ha utilizzato diversi tipi di missili, tra cui Iskander-M, Iskander-K e sei missili guidati. Non è stato divulgato il numero di missili intercettati né informazioni sui droni distrutti.

08:08 AM: Il numero di feriti in un attacco con razzi russi sul distretto di Slobidsky dell'oblast' di Kharkiv è aumentato a sei, secondo il sindaco Ihor Terekhov, come riferito da Ukrinform.

07:32 AM: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato i nuovi droni missilistici Palianytsia. Il leader ucraino ha sottolineato l'importanza di questi droni missilistici e dello sviluppo militare per il paese, data la ritardata assistenza da parte di alcuni partner internazionali. "Oggi, la nostra nuova arma ha avuto il suo primo e successo impiego", ha detto, come riferito dal "Kyiv Independent". "Un tutto nuovo tipo di drone missilistico ucraino, Palianytsia".

06:55 AM: Il comandante dell'Azov accusa l'Ucraina di scambio di prigionieri distorto: nessun combattente Azov tra i soldati liberati. Nonostante il reggimento Azov fosse in captivity russa da oltre due anni, il comandante ha espresso la sua delusione per il fatto che nessun combattente Azov fosse stato incluso nello scambio di prigionieri.

06:14 Il governatore: Cinque morti in un attacco aereo ucraino sulla regione di frontiera russa Belgorod Cinque persone hanno perso tragicamente la vita e dodici altre, quattro in modo critico, sono rimaste ferite in un attacco aereo ucraino sulla regione di frontiera russa di Belgorod durante la notte, secondo le autorità locali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha riferito che tre minori erano tra i feriti, due dei quali hanno richiesto il ricovero in ospedale. Le forze ucraine hanno intensificato i loro attacchi sul territorio russo, compreso un'incursione nella regione di Kursk adiacente a Belgorod all'inizio di agosto. Belgorod è stato un bersaglio frequente degli attacchi aerei e dei droni ucraini, che si ritiene siano una ritorsione per gli attacchi provenienti dal lato russo.

05:47 Russia: Civili uccisi nel bombardamento ucraino Cinque civili hanno perso la vita e altri dodici sono rimasti feriti in un bombardamento di artiglieria nella città di Rakitnoe nella regione sud-ovest russa, come annunciato dal governatore della regione Vyacheslav Gladkov utilizzando il servizio di messaggistica Telegram. Anche se non è stata verificata in modo indipendente, l'Ucraina non ha ancora rilasciato una dichiarazione.

04:26 La città di Sumy colpita dai razzi e ci sono feritiLa città di Sumy è stata colpita dai razzi, secondo le autorità militari regionali. Sono stati documentati due colpi di razzo, con sette persone ferite, due gravemente. La Russia ha iniziato un attacco all'infrastruttura civile di Sumy sabato sera, secondo i resoconti.

03:35 Kharkiv: attacco con razzi lanciato su due cittàOleh Synyehubov, governatore della regione di Kharkiv, ha emesso un avvertimento secondo cui l'esercito russo ha lanciato attacchi con razzi sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Al momento, una persona è rimasta ferita. Una esplosione più significativa è stata segnalata a Kharkiv, secondo il sindaco Ihor Terechov via Telegram. Egli esorta la popolazione alla cautela poiché la causa dell'esplosione rimane incerta.

03:06 Allerta difesa aerea ucraina per droni da combattimentoÈ stato dichiarato l'allarme aereo nelle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina durante la notte. Le forze aeree ucraine hanno emesso un avvertimento, tra le altre cose, per un gruppo di droni da combattimento Shahed in movimento verso la regione meridionale ucraina di Mykolaiv via Mar Nero. Potrebbero verificarsi attacchi russi amplificati nelle vicinanze del giorno dell'Indipendenza ucraina, che è caduto di sabato. Tuttavia, un'ondata di attacchi significativa non si è ancora materializzata.

01:32 L'Ungheria accusa Bruxelles di aver interrotto gli approvvigionamenti di petrolioL'Ungheria attribuisce alla Commissione UE la responsabilità dell'interruzione degli approvvigionamenti di petrolio russo, secondo il ministro degli Esteri Péter Szijjártó. Egli ritiene che l'intransigenza della Commissione UE nel garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia sia un'indicazione di ordini provenienti da Bruxelles a Kiev per colpire negativamente l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia. La Commissione UE si astiene inizialmente dal commentare la questione. L'Ucraina ha inserito il produttore di petrolio russo Lukoil nella lista delle sanzioni in giugno e ha chiuso il oleodotto Druzhba, che attraversa il territorio ucraino, limitando significativamente l'accesso al petrolio per paesi come l'Ungheria e la Slovacchia.

22:12 Soldati russi feriscono quattro donne in un attacco a un villaggio a KupyanskLe forze russe hanno lanciato un attacco al villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupyansk della regione di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. Le forze di occupazione hanno assalito il villaggio intorno alle 12:00, causando l'incendio di un edificio. I feriti sono stati trasferiti in una struttura medica. Le indagini sull'attacco sono ancora in corso.

21:03 Il ministro della Difesa britannico: "L'Ucraina ha costantemente affrontato un avversario russo più forte"John Healey, Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito, ha riconosciuto il giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina in un articolo ospite su "European Pravda". "Trentatré anni fa, l'Ucraina ha proclamato la sua indipendenza, promettendo un futuro più luminoso e prospero come democrazia自治, libera dal controllo della Russia sovietica", ha detto Healey. Oggi, gli ucraini celebrano il loro giorno dell'Indipendenza in mezzo al conflitto. Rappresenta una battaglia esistenziale per mantenere l'indipendenza come nazione sovrana contro l'invasione illegale di Putin. "L'Ucraina ha costantemente affrontato un avversario russo più forte", ha scritto Healey. Nonostante le probabilità, continuano a combattere con un coraggio notevole, sia le loro forze militari che la popolazione civile. Gli inglesi devono confermare il loro sostegno ai loro alleati ucraini, assicurando che il loro impegno rimarrà fermo per tutto il tempo necessario. Pertanto, il Regno Unito avvia oggi una campagna, invitando le persone in tutta la Gran Bretagna e oltre a esprimere la loro solidarietà con gli ucraini attraverso i social media. "Sui social media, incoraggiamo a 'Fare rumore per l'Ucraina' e a condividere i post correlati. Oltre al nostro supporto militare ed economico all'Ucraina, offriamo la nostra amicizia e alleanza", ha aggiunto Healey.

20:05 Zelensky promuove Syrsky a generaleIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito il grado di generale a Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate ucraine, come previsto da un decreto emanato da Zelensky. In precedenza, Syrsky aveva il grado di colonnello generale. La promozione è stata concessa in riconoscimento dei progressi delle forze ucraine nella regione di confine russa di Kursk fino ad oggi.

