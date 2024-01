Medvedev arrabbiato per la "stupida" regola della pausa bagno

Il russo Medvedev ha rimproverato l'arbitro francese Renaud Lichtenstein per la regola recentemente aggiornata che limita i giocatori a un massimo di tre minuti fuori dal campo, con altri due se optano per un cambio d'abito.

Dopo aver ottenuto una dura vittoria per 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5 contro l'americana Cressy in una giornata soffocante sulla Margaret Court Arena, la seconda testa di serie ha dichiarato che i giocatori hanno bisogno di un maggior margine di manovra per rinfrescarsi nei giorni di caldo estremo.

"Il fatto è che so che con 35 gradi di calore, quando si gioca sotto il sole, voglio cambiarmi dopo due set perché mi bagno", ha detto ai giornalisti.

"Voglio cambiarmi i pantaloncini, sotto i pantaloncini, i calzini e le scarpe. Ci vogliono circa quattro minuti per farlo, e il mio corpo voleva fare pipì dopo il primo set.

"Quindi non vedo alcuna logica in queste regole, quindi posso definirle stupide".

Dopo aver perso il terzo set contro il servitore-volleyer Cressy, Medvedev si è innervosito nel quarto, non riuscendo a strappare il servizio all'americano dopo otto palle break.

Medvedev ha detto di essere già arrabbiato per il fatto di essere stato messo sul secondo campo della Margaret Court Arena per il secondo incontro consecutivo, invece che sul campo centrale della Rod Laver Arena.

"Oggi ero piuttosto arrabbiato a causa di alcune cose", ha detto il campione degli US Open, la testa di serie più alta a Melbourne Park dopo che il numero uno del mondo Novak Djokovic è stato espulso dall'Australia.

"La prima è che non so davvero cosa fare per giocare sui campi centrali nei Grandi Slam.

"Perché ho vinto l'ultimo Grande Slam. Voglio dire, sono la testa di serie più alta qui, e giocare contro Maxime sarebbe più facile sulla Rod Laver (Arena), con più spazio.

"Quando si gioca su un campo più piccolo è più difficile giocare contro qualcuno che fa il serve and volley che su un campo più grande".

Medvedev, secondo classificato con Djokovic lo scorso anno, affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per un posto in semifinale.

Fonte: edition.cnn.com