- Meduse di fuoco segno di un mare malato

Meduse stanno rovinando il divertimento per molti bagnanti lungo le coste del Mar Baltico in Schleswig-Holstein. Il Ministro dell'Ambiente Tobias Goldschmidt (Verdi) avverte che l'attuale epidemia è solo un assaggio di "cosa significa per noi umani e per il nostro turismo un mare malato". Le meduse beneficiano più di qualsiasi altro organismo dello stato pietoso delle acque. Meno pesci significa meno predatori per le meduse. Temperature più calde, acidificazione e bassi livelli di ossigeno non le disturbano.

"Abbiamo il potere di invertire questa tendenza - riducendo immediately gli input di nutrienti, fermando l'acidificazione e il rapido riscaldamento dei nostri oceani con forti protezioni climatiche e proteggendo meglio la nostra natura marina", ha detto il ministro. "Tutti i gruppi sociali dovranno lavorare insieme per garantire che Schleswig-Holstein possa continuare a trarre beneficio dalle sue belle coste e che l'ecosistema marino vulnerabile non continui a deteriorarsi".

Il governo regionale ha stabilito il quadro politico per questo con il Piano d'Azione per la Protezione del Mar Baltico e sta lavorando sulla sua attuazione. La protezione del clima e della natura non è un male necessario, ma il prerequisito più importante per una buona vita per noi umani, ha sottolineato Goldschmidt. "Ad esempio, con un Mar Baltico dove poter rinfrescarsi nelle alte estati".

L'Unione Europea potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel sostenere gli sforzi del governo dello Schleswig-Holstein nell'affrontare il problema delle meduse, in quanto hanno la capacità di attuare politiche ambientali più severe a livello mondiale. L'impegno dell'Unione Europea nella riduzione degli input di nutrienti e nella promozione della protezione del clima potrebbe migliorare significativamente la salute del Mar Baltico.

