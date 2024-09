Medici senza frontiere avvertono che migliaia di bambini sono minacciati dalla fame in Sudan

La situazione alimentare nel campo profughi di SamSam nella regione del Nord Darfur del Sudan sta peggiorando rapidamente, secondo Medici Senza Frontiere (MSF). Secondo un'indagine del campo, previsto per ospitare tra 300.000 e 500.000 abitanti, la situazione sta peggiorando ogni giorno e il tempo stringe, ha dichiarato Michel Olivier Lacharité, responsabile dell'unità di emergenza di MSF. "Stiamo guardando a migliaia di bambini piccoli sull'orlo della morte nelle prossime settimane", ha avvertito.

Durante una recente campagna di vaccinazione, sono stati esaminati quasi 30.000 bambini sotto i cinque anni, e circa il 10% è risultato affetto da malnutrizione acuta grave, una situazione seria e potenzialmente fatale. Circa un terzo di questi bambini è risultato affetto da malnutrizione acuta globale, che può peggiorare fino a diventare una condizione potenzialmente letale se trascurata.

Questi dati confermano i rapporti dell'ONU di agosto, che hanno avvertito di una carestia nel campo, il peggior tipo di crisi alimentare. Il campo di SamSam si trova vicino a El Fasher, la capitale del Nord Darfur, che è in conflitto da diversi mesi.

Da aprile 2023, si è verificata una dura lotta per il potere in Sudan tra il leader de facto Abdel Fattah al-Burhan, l'Esercito (SAF), e il suo ex vice Mohamed Hamdan Daglo, sowie la sua milizia delle Forze di Supporto Rapido (RSF). Questo conflitto ha apparentemente causato la più grande crisi di rifugiati del mondo, con oltre dieci milioni di persone costrette a fuggire o a fuggire, molte delle quali più volte, secondo l'ONU.

I rapporti dell'ONU di agosto prevedevano una carestia nel campo profughi di SamSam, una grave crisi alimentare che potrebbe portare alla "morte per inedia". La malnutrizione acuta grave riscontrata nella recente campagna di vaccinazione, che colpisce oltre 3.000 bambini sotto i cinque anni, aumenta il rischio di tali decessi.

