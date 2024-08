- Medici e spacciatori accusati dopo la morte di Matthew Perry per droga.

La morte improvvisa della star di "Friends", Matthew Perry, a 54 anni lo scorso ottobre, ha scosso Hollywood e il mondo intero. Ora, cinque individui, tra cui medici, spacciatori e l'assistente di Perry, sono stati chiamati a rispondere delle loro azioni. La polizia di Los Angeles e l'ufficio del procuratore distrettuale hanno presentato accuse serie contro coloro che sono stati arrestati. L'indagine ha rivelato "una vasta rete criminale responsabile della distribuzione di grandi quantità di Ketamina a Perry e ad altri", ha dichiarato il procuratore distrettuale Martin Estrada in una conferenza stampa. Per mesi, gli investigatori hanno cercato di determinare come l'attore avesse ottenuto l'anestetico Ketamina, che è stato trovato in quantità insolite nel suo sistema al momento del decesso.

Accuse: "La regina della Ketamina" ha sfruttato i problemi di dipendenza di Perry

Estrada ha aggiunto che l'assistente di Perry, vari intermediari, due medici e una fonte di droga principale nota come "la regina della Ketamina" facevano parte di questa rete. "I sospettati hanno approfittato dei problemi di dipendenza di Mr. Perry per arricchirsi. Sapevano che quello che stavano facendo era sbagliato. Sapevano che stavano mettendo Mr. Perry in grave pericolo - ma l'hanno fatto comunque". Hanno giocato alla roulette russa con la sua vita. Le accuse sono severe e potrebbero comportare lunghe condanne detentive per i sospettati.**

Un medico avido ha venduto a Perry circa 25 fiale di Ketamina per $55.000 in contanti nei mesi di settembre e ottobre, ha dettagliato Estrada. "Mi chiedo quanto pagherà questo idiota", ha scritto il medico in un messaggio di testo a un intermediario. "La regina della Ketamina", una forniture di droga di 41 anni, ha venduto a Perry circa 50 dosi di Ketamina nelle settimane precedenti alla sua morte. Dopo aver appreso della morte di Perry, ha ordinato ai suoi intermediari di cancellare tutti i messaggi di testo relativi agli affari.

L'assistente di Perry si dichiara colpevole

L'assistente di Perry ha già ammesso di aver ottenuto la Ketamina per l'attore, ha annunciato l'ufficio del procuratore distrettuale. Senza conoscenze mediche, ha somministrato la droga, inclusi più volte il 28 ottobre, il giorno in cui Perry è stato trovato morto. L'assistente di 59 anni rischia fino a 15 anni di prigione.**

Overdose di Ketamina

Perry è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles lo scorso ottobre con una grande quantità dell'anestetico Ketamina nel suo sistema. Prima della sua morte, l'attore aveva pubblicamente parlato dei suoi problemi con l'alcol e le droghe, e ne aveva scritto nel suo autobiography "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" pubblicato l'anno scorso. Un'autopsia dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles in dicembre ha determinato che Perry è morto per gli effetti della Ketamina. I fattori contribuenti includevano l'annegamento, una condizione cardiaca e gli effetti di un farmaco utilizzato per trattare la dipendenza dagli oppioidi.**

Si dice che Perry avesse subito la terapia della Ketamina per la depressione e l'ansia. Tuttavia, l'ultima sessione prima della sua morte era avvenuta più di una settimana e mezzo prima, quindi la Ketamina nel suo sistema al momento del decesso non poteva essere venuta da questa terapia di infusione, secondo l'ufficio del medico legale.

La Ketamina è un anestetico collaudato che viene utilizzato da decenni. Alcuni frequentatori di feste la usano anche come droga illegale nei club. Inoltre, in determinate condizioni, le persone con depressione resistente al trattamento possono essere trattate con la ketamina. La sostanza viene somministrata

