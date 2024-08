- Medici chiedono l'arresto del lavoro per le morti per stupro in India

Indignazione e dolore nel settore medico, apprensione nella società: la morte brutale di una giovane residente in medicina ha scatenato una ondata di proteste in India. È un altro caso di stupro che ha sconvolto la nazione più popolosa del mondo. Nel solo 2022 sono stati segnalati oltre 31.000 casi di stupro. Ora, le proteste si stanno intensificando: a partire dalle 6:00 del mattino ora locale di sabato, i medici di tutto il paese sospenderanno il lavoro per 24 ore.

Non dovrebbero essere interessati i servizi essenziali, secondo la dichiarazione dell'Associazione Medica Indiana. I manifestanti chiedono ambienti di lavoro più sicuri e giustizia per i responsabili.

L'esame post-mortem indica uno stupro

Il problema ricorrente è riemerso quando il corpo della 31enne residente in medicina è stato scoperto all'alba di venerdì in una sala seminari del suo ospedale di Kolkata. Si presume che si fosse addormentata lì dopo un lungo turno di lavoro. L'autopsia ha rivelato numerose ferite e sono state trovate prove di stupro. Finora, una persona è stata arrestata dalla polizia.

I professionisti sanitari hanno suggerito che l'esame post-mortem indica uno stupro di gruppo. Nel frattempo, la Corte Suprema di Kolkata ha affidato le indagini a un'agenzia di legge e ordine nazionale.

L'episodio ha evidenziato due questioni urgenti: in primo luogo, i professionisti sanitari nel subcontinente spesso si trovano ad affrontare la violenza sul posto di lavoro. Ci sono numerosi casi di famiglie che li aggrediscono, soprattutto quando i pazienti muoiono. Secondo un'indagine del 2019 dell'Associazione Medica Indiana, addirittura il 75% dei professionisti sanitari ha subito minacce e aggressioni fisiche.

In secondo luogo, la violenza contro le donne è diffusa in questa società patriarcale di 1,4 miliardi di persone. I dati ufficiali indicano che viene segnalato un nuovo caso di stupro ogni 15 minuti. Tuttavia, il numero effettivo è probabilmente molto più alto, poiché molte vittime scelgono di tacere a causa dello stigma sociale. Fattori come il femminicidio, la minore frequenza scolastica delle ragazze e il peso economico delle figlie possono contribuire a questo problema.

Perdita di fiducia nella forze dell'ordine

Tuttavia, quando vengono alla luce casi orribili di violenza sessuale, c'è una vasta disillusione - un sentimento che si è fatto sentire sin dal 2012, quando una studentessa di 23 anni è stata violentata in un autobus in movimento a New Delhi e poi è morta in ospedale. Le manifestazioni di massa che ne sono seguite hanno portato a leggi più severe. I quattro responsabili sono stati ultimately impiccati, con centinaia di persone che festeggiavano fuori dalla loro prigione di New Delhi.

Tuttavia, molti Indiani ancora non hanno fiducia nella polizia e nel sistema giudiziario, in particolare quelli delle caste inferiori. Molti casi rimangono irrisolti e alcuni sospetti vengono rilasciati su cauzione.

Di conseguenza, molte donne hanno partecipato alle recenti proteste - dalle giovani alle anziane. Hanno manifestato, ad esempio, la notte del giorno dell'Indipendenza dall'ex colonia britannica, chiedendo una vita senza paura. La stessa notte, ci sono state disordini all'ospedale dove il corpo della 31enne residente in medicina è stato scoperto circa una settimana prima. La polizia non ha ancora rivelato le identità di coloro che hanno attaccato, ma ha fatto arresti.

Il Primo Ministro riconosce la rabbia del pubblico

Il Primo Ministro Narendra Modi ha affrontato indirettamente la questione nel suo discorso del giorno dell'Indipendenza. "Il pubblico è furioso", ha detto, a 73 anni. "Il nostro paese, la nostra società e i nostri governi regionali devono affrontare questo problema seriamente. I crimini contro le donne devono essere investigati con maggiore urgenza". Tuttavia, i valori sociali cambiano gradualmente.

La famiglia della residente in medicina ha richiesto il trasferimento del suo corpo in un altro ospedale per ulteriori esami, esprimendo la loro mancanza di fiducia nell'ospedale dove è avvenuto l'incidente. I manifestanti hanno anche richiesto le immediate dimissioni della direzione dell'ospedale, citando le misure di sicurezza insoddisfacenti e l'ambiente di lavoro non sicuro.

Dopo la protesta, diversi ospedali in India hanno annunciato misure stringenti per garantire la sicurezza del loro personale, tra cui l'installazione di telecamere a circuito chiuso in tutti i reparti e l'adozione di pulsanti di panico per il personale medico.

