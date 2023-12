Medici accusano le truppe israeliane di aver profanato i corpi e sparato ai civili nell'ospedale che secondo Israele era il "centro di comando" di Hamas

Le rivendicazioni si riferiscono a un'operazione di otto giorni condotta dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) presso l'ospedale Kamal Adwan la scorsa settimana, che secondo i militari veniva utilizzato come centro di comando e controllo da Hamas.

La CNN ha parlato con due alti dirigenti medici, un altro medico e un paziente dell'ospedale, che hanno fornito testimonianze confermanti di quanto accaduto. La CNN ha anche esaminato le prove video di alcune delle affermazioni.

Il quadro che ne emerge è inquietante: i medici sono stati interrogati per i loro legami con Hamas e il personale ha lottato per curare i pazienti intrappolati all'interno dell'ospedale.

L'IDF sostiene che Hamas nasconde infrastrutture terroristiche all'interno e intorno alle istituzioni civili di Gaza, come gli ospedali, e che prenderle di mira è essenziale per eliminare Hamas dalla Striscia di Gaza. Ma le sue operazioni sono controverse, con le organizzazioni umanitarie che affermano che le strutture mediche di Gaza sono rese incapaci di fornire servizi di base.

Tra le accuse più gravi relative alle operazioni dell'IDF a Kamal Adwan c'è quella secondo cui, mentre le truppe stavano lasciando il complesso ospedaliero, hanno usato i bulldozer per dissotterrare i corpi che erano stati recentemente sepolti in cimiteri di fortuna nel cortile dell'ospedale.

"I soldati hanno scavato le tombe questa mattina e hanno trascinato i corpi con i bulldozer, poi li hanno schiacciati con i bulldozer", ha detto il responsabile dei servizi pediatrici dell'ospedale, Hossam Abu Safiya, in un'intervista telefonica di sabato. "Non ho mai visto una cosa del genere prima d'ora".

I video e le immagini che ha condiviso con la CNN mostrano resti umani in decomposizione sparsi sul territorio dell'ospedale.

L'accusa è stata sostenuta dal capo infermiere dell'ospedale, Eid Sabbah, e da un'altra infermiera, Asmaa Tanteesh.

"I corpi fuori dal cortile sono stati arati davanti ai nostri occhi", ha detto Tanteesh alla CNN. "Per tutto il tempo abbiamo urlato e gridato contro di loro, ma le nostre grida sono cadute nel vuoto".

Le immagini satellitari scattate il 15 dicembre - poco prima che l'IDF si ritirasse dall'area dell'ospedale - mostrano i terreni rasi al suolo all'esterno del complesso ospedaliero.

L'IDF non ha affrontato direttamente le accuse quando è stato contattato per un commento dalla CNN, ma ha riconosciuto di aver condotto un'operazione all'ospedale. "Le truppe hanno arrestato 80 terroristi, alcuni dei quali hanno preso parte all'atroce massacro del 7 ottobre", ha dichiarato l'IDF in un comunicato alla CNN.

All'inizio della settimana, l'IDF ha diffuso un video dell'interrogatorio del direttore dell'ospedale e ha pubblicato una dichiarazione di accompagnamento in cui ammetteva che l'ospedale veniva usato per scopi militari. Non è chiaro se la dichiarazione sia stata ottenuta sotto costrizione.

Abu Safiya, il direttore della pediatria, e Sabbah, l'infermiera capo, hanno affermato che l'ospedale forniva solo servizi medici e che gli arrestati erano civili e operatori sanitari.

Cosa sappiamo dell'operazione a Kamal Adwan

L'attenzione dell'esercito israeliano nei confronti dell'ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza, sembra essere iniziata più di una settimana fa, con attacchi e bombardamenti nell'area dell'ospedale, la cui pagina Facebook afferma di essere sotto l'amministrazione del Ministero degli Interni, che a Gaza è gestito da Hamas.

Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, l'ospedale ha anche ospitato e curato civili di Gaza feriti e sfollati, secondo le sue pagine sui social media e i testimoni oculari.

L'operazione si è intensificata lunedì 11 dicembre, lo stesso giorno in cui il direttore dell'ospedale, il dottor Ahmed Al Kahlot, ha dichiarato alla CNN che l'ospedale era stato accerchiato dalle forze israeliane.

Il giorno successivo, le forze israeliane hanno demolito il muro occidentale del complesso ospedaliero, secondo Abu Safiya, che ha raccontato che i soldati si sono rivolti all'ospedale con gli altoparlanti, intimando agli uomini che si erano rifugiati all'interno di uscire.

Quello che è successo dopo è stato "oltre l'incubo" per coloro che sono rimasti nell'ospedale, ha detto.

Secondo Abu Safiya, a lui e ad altri quattro medici è stato permesso di rimanere e curare 62 persone nell'ospedale, tra cui diversi neonati. Mentre descriveva la settimana, si affrettava a parlare, temendo che il segnale del cellulare potesse cadere, come spesso accade a Gaza in questi giorni.

Circondato dalle truppe israeliane e con parti del complesso gravemente danneggiate dai bombardamenti, non era possibile offrire assistenza, ha detto. L'ospedale era senza cibo, acqua, elettricità e latte per i bambini e non aveva quasi più medicine da somministrare.

Tanteesh, l'infermiera, ricorda di aver implorato l'acqua senza successo. Le truppe israeliane erano "a mezzo metro da noi e ci circondavano nel cortile. Non avevamo acqua, le nostre gole erano secche e avevamo sete e li imploravamo solo per un bicchiere d'acqua dalla mattina alla sera", ha detto.

Alcuni bambini sono morti durante l'operazione israeliana nell'ospedale, ha detto la donna, aggiungendo che le infermiere hanno provato a diluire il latte con una soluzione salina per cercare di nutrire altri pazienti più piccoli dell'ospedale.

Il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha chiesto alle organizzazioni per i diritti umani di aprire urgentemente un'indagine su quello che ha definito il "massacro dell'ospedale Kamal Adwan, dove i bambini sono stati assediati senza acqua, cibo, elettricità e acqua per lunghi periodi".

Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, domenica ha affermato che la "distruzione effettiva" dell'ospedale Kamal Adwan da parte delle forze israeliane negli ultimi giorni ha causato la morte di almeno otto pazienti, tra cui un bambino di 9 anni.

Perché Israele effettua operazioni negli ospedali

Israele ha concentrato un'enorme attenzione sugli ospedali di Gaza da quando ha iniziato la sua offensiva di terra alla fine di ottobre. Per giustificarsi, ha cercato di presentare quelle che, a suo dire, sono le prove dell'uso da parte di Hamas di strutture mediche come centri militari e ha invitato i media a filmare i tunnel con le stanze sotterranee situate sotto il più grande ospedale di Gaza, Shifa. Ha anche mostrato ai giornalisti armi che sarebbero state trovate in altri ospedali.

Le prove dell'attività militante trovate a Kamal Adwan, secondo l'IDF, includevano "numerose armi tra cui AK-47, RPG, ordigni esplosivi, equipaggiamento militare Nukhba (commando di Hamas), attrezzature tecnologiche e documenti di intelligence di Hamas".

Martedì, l'IDF e i servizi di sicurezza israeliani hanno pubblicato un video di interrogatorio del direttore di Kamal Adwan, Al Kahlot, in custodia israeliana. Una dichiarazione che accompagna il video dice che Al Kahlot ha ammesso che Hamas usa gli ospedali per scopi militari e di far parte dell'organizzazione. Tuttavia, non è chiaro come i funzionari israeliani abbiano ottenuto la dichiarazione di Al Kahlot e se questa fosse veritiera o resa sotto costrizione.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa considera in generale la diffusione di filmati di interrogatori di prigionieri di guerra una violazione della Convenzione di Ginevra che protegge i prigionieri di guerra dalla "pubblica curiosità".

La scorsa settimana l'IDF ha anche diffuso foto e video che mostrano giovani uomini che tengono le armi in aria - militanti che consegnano le armi dopo la loro resa dall'ospedale di Kamal Adwan, secondo quanto affermato. Ma il personale intervistato dalla CNN ha detto che gli uomini erano in realtà civili che si erano rifugiati nell'ospedale dopo essere stati sfollati da altre parti di Gaza.

"Abbiamo detto loro che non c'erano combattenti della resistenza nell'ospedale, ma nessuno ci ha ascoltato", ha detto Tanteesh.

Secondo Abu Safiya e Sabbah, le armi con cui sono stati fotografati appartenevano alle guardie di sicurezza dell'ospedale. "Ho visto con i miei occhi che l'esercito ha chiesto ai giovani civili sfollati e all'équipe medica di portare le armi delle guardie di sicurezza che erano rimaste nella stanza delle guardie dell'ospedale, e le hanno fotografate davanti a me", ha detto Abu Safiya.

"Mi hanno sparato e hanno riso".

Abu Safiya ha anche descritto diversi episodi in cui sostiene che le truppe israeliane hanno deliberatamente tormentato persone che sapevano non essere sospettate.

Un collega medico, il dottor Ayman Rajab, è stato rilasciato dai soldati dopo un interrogatorio e poi colpito al petto mentre cercava di tornare all'ospedale, ha raccontato Abu Safiya alla CNN. È sopravvissuto alla sparatoria ed è tornato dalla sua famiglia sfollata. Un altro medico è stato colpito alla gamba e il figlio di Abu Safiya è stato colpito all'addome. Il Ministero della Sanità di Gaza ha fatto eco alle accuse, affermando che almeno cinque detenuti sono stati colpiti dalle truppe dell'IDF dopo che gli era stato detto di tornare in ospedale.

Intrappolato all'interno di Kamal Adwan, Abu Safiya dice di aver visto i due colleghi feriti e suo figlio strisciare lungo la strada fino a quando un'ambulanza li ha raggiunti e trasportati in un altro ospedale.

In un altro caso, Abu Safiya sostiene di essere diventato lui stesso un bersaglio dopo che i soldati lo hanno chiamato nelle prime ore del mattino di venerdì per controllare alcuni movimenti fuori dall'ospedale.

Seguendo i loro ordini, ha trovato un uomo anziano ferito che giaceva a terra di fronte all'edificio. Ma quando Abu Safiya ha cercato di avvicinarsi all'uomo, racconta, i soldati che lo stavano osservando hanno iniziato a sparare. "Mi hanno sparato addosso e hanno riso e deriso", ha raccontato.

"Sono sfuggito ai loro spari, ma mi hanno chiamato di nuovo e mi hanno chiesto di portarlo di nuovo dentro", ha detto. Alla fine ha portato l'uomo all'interno, ma era troppo tardi. L'uomo non ha potuto essere curato in ospedale per mancanza di risorse mediche e in seguito è morto per le ferite riportate, ha raccontato Abu Safiya.

In un altro incidente, secondo Abu Safiya, i cani militari israeliani muniti di telecamere sono stati inviati nell'ospedale per una ricognizione. Uno dei cani ha "attaccato e sbranato" un anziano sulla sedia a rotelle prima di essere richiamato, ha detto.

"L'uomo urlava di dolore. Bambini e donne piangevano per l'orrore della scena. Non ho potuto aiutare nessuno. Questa scena era al di là di ogni incubo", ha detto. "Uno dei loro soldati è venuto a prendere il cane e rideva del vecchio e di ciò che il cane gli aveva fatto".

Anche un bambino dell'ospedale, che stava ricevendo cure per una gamba rotta, ha ricordato che i cani sono entrati nell'ospedale e hanno attaccato un uomo anziano. "Gli israeliani hanno lasciato che i cani venissero ad attaccarci. Ci hanno torturato. Ci sparavano addosso. Le notti sono state terribili, non abbiamo mai dormito da quando siamo arrivati qui", ha raccontato alla CNN. "Hanno lasciato che i cani attaccassero un uomo anziano; continuavano a morderlo".

L'IDF non ha affrontato queste affermazioni nella sua dichiarazione, ma ha detto che la sua operazione intorno all'ospedale era mirata a Hamas.

Un altro ospedale sotto assedio

Sebbene gli ospedali come categoria siano protetti dal diritto internazionale, possono essere considerati obiettivi militari legittimi se si scopre che ospitano combattenti abili e armi.

Ma anche in questo caso, i soldati hanno vincoli etici e legali nel trattare i civili. La presenza di armi o di combattenti feriti in un ospedale non lo rende necessariamente un obiettivo militare legale.

L'articolo 19 della Convenzione di Ginevra afferma che "il fatto che membri malati o feriti delle forze armate siano curati in questi ospedali, o la presenza di armi di piccolo calibro e munizioni prese da tali combattenti che non sono ancora state consegnate al servizio appropriato, non devono essere considerati atti dannosi per il nemico".

Nella sua dichiarazione, l'IDF ha detto di aver interrogato i lavoratori dell'ospedale. "Gli operatori hanno confessato che le armi erano nascoste nelle incubatrici del reparto di terapia intensiva neonatale, incubatrici che avrebbero dovuto essere utilizzate per curare i neonati prematuri. Dopo l'interrogatorio, le truppe dell'IDF hanno trovato armi, documenti classificati e attrezzature per le comunicazioni tattiche".

Le ripetute azioni militari di Israele all'interno e intorno agli ospedali di Gaza sono oggetto di critiche sempre più aspre, con operatori sanitari e ONG che avvertono che le incursioni mettono in pericolo i pazienti e lasciano gli ospedali non funzionanti.

"Il sistema sanitario di Gaza era già in ginocchio e la perdita di un altro ospedale, anche solo minimamente funzionante, è un duro colpo. Gli attacchi agli ospedali, al personale sanitario e ai pazienti devono finire", ha dichiarato domenica Ghebreyesus, capo dell'OMS, parlando di Kamal Adwan.

Nonostante le crescenti critiche internazionali da parte di alcuni dei più fedeli alleati di Israele per il crescente numero di civili negli ospedali e in qualsiasi altro luogo di Gaza, Israele non ha cambiato rotta nella sua caccia militare ad Hamas. Martedì, l'associazione medica Medici Senza Frontiere ha dichiarato che un altro ospedale nel nord di Gaza, Al-Awda, era sotto assedio da parte delle truppe israeliane con pazienti ancora all'interno.

Gianluca Mezzofiore e Ibahim Dahmin della CNN hanno contribuito a questo servizio.

