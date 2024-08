- Media: Monaco Zaragoza prima di essere prestata a Valencia

L'ala sinistra del Bayern Monaco, Bryan Zaragoza, è vicinissimo a lasciare per Valencia FC. Il 22enne spagnolo dovrebbe essere prestato alla squadra della Liga, secondo la TV Sky. Zaragoza era anche assente dalla sessione di allenamento del Bayern di mercoledì.

Il giocatore offensivo aveva raggiunto il club in anticipo dal Granada FC a febbraio e ha firmato un contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2029. Tuttavia, Zaragoza ha faticato a imporsi nella concorrenza agguerrita dell'attacco del Bayern e ora cerca di guadagnare più minutaggio altrove. Secondo Bild, il proprietario del Valencia FC deve ancora approvare il trasferimento.

Olise intensifica la concorrenza sulle ali offensive

"Bryan è un giocatore che stiamo considerando di prestare per acquisire esperienza di gioco. Al momento stiamo cercando l'opzione di prestito giusta," ha detto il direttore sportivo Max Eberl al termine del recente viaggio del Bayern in Corea del Sud. Il pacchetto completo per Zaragoza, comprensivo di fee di trasferimento e fee di prestito, è costato al Bayern circa 17 milioni di euro. Sotto l'ex allenatore Thomas Tuchel, l'attaccante ha giocato solo in sette partite di Bundesliga.

Con l'acquisto del francese Michael Olise dal Crystal Palace per circa 50 milioni di euro, il Bayern ha ulteriormente aumentato la concorrenza sulle ali offensive. "Bryan potrebbe trovare le cose un po' più difficili ora," ha descritto Eberl.

