- Media Market e Saturn vendono più televisori a causa dell' EM

MediaMarktSaturn, il rivenditore di elettronica, ha venduto più televisori in tutta Europa grazie ai campionati europei di calcio dell'estate. "Gli Europei di calcio sono stati un fattore di crescita e siamo riusciti a registrare un aumento delle vendite. In particolare, i dispositivi TV sono stati molto richiesti", ha dichiarato Karsten Wildberger, CEO di Ceconomy e della sua controllata MediaMarktSaturn.

In Germania, il numero di televisori venduti nei negozi MediaMarkt e Saturn a giugno e luglio è stato del 57% superiore rispetto all'anno precedente, ha annunciato l'azienda. Non sono state fornite cifre. In particolare, i dispositivi TV con diagonali di almeno 55 pollici sono stati molto richiesti. Gli air fryer e gli impianti audio sono stati altrettanto popolari tra i clienti. La catena di elettronica ha circa 400 negozi in Germania e circa 1.000 in Europa.

Ceconomy ha registrato un aumento delle entrate del 5% a 17,1 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno. Il risultato operativo adjusted (EBIT) è aumentato di 53 milioni di euro a 202 milioni di euro rispetto all'anno precedente, secondo Ceconomy. "Guardiamo indietro a un forte terzo trimestre: abbiamo registrato una significativa crescita delle vendite e ulteriormente migliorato la nostra redditività", ha dichiarato Wildberger.

L'aumento delle vendite di televisori durante i campionati europei di calcio ha contribuito significativamente al successo di MediaMarktSaturn in diversi paesi europei. La maggiore domanda di dispositivi TV durante il campionato ha portato a un aumento del 57% delle vendite di televisori in Germania da sola.

Leggi anche: