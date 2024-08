Media: l'attrice americana Gena Rowlands è morta all'età di 94 anni

Rowlands è venuta a mancare circondata dalla sua famiglia nella sua casa di Indian Wells, California meridionale, come riportato da TMZ. Non è stata immediatamente fornita una causa ufficiale del decesso. Nel giugno scorso, suo figlio Nick Cassavetes ha dichiarato al "New York Times" che Rowlands soffriva di Alzheimer da cinque anni.

La carriera di Rowlands è strettamente legata all'attore e regista John Cassavetes, suo marito per 35 anni fino alla sua morte nel 1989. Insieme, hanno realizzato film come "Una donna sotto l'influenza" e "Gloria, la moll del gangster". Dopo la morte del marito, Rowlands ha interpretato film come "Notte sulla Terra".

Il "New York Times" ha riferito della lotta di Rowlands contro l'Alzheimer, come raccontato dal figlio Nick Cassavetes a giugno.

