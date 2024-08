- Media: il padre della star del Barça Yamal pugnalato a morte

Il padre di Lamine Yamal, campione europeo di calcio spagnolo, è stato apparentemente accoltellato. Mounir Nasraoui è stato attaccato nella serata di mercoledì a Mataró, circa 30 chilometri a nord-est di Barcellona, secondo il quotidiano "La Vanguardia" e altri media spagnoli che citano la polizia. La polizia ha confermato su piattaforma X di aver arrestato un totale di quattro sospetti.

Nasraoui ha subito due coltellate all'addome e una al petto. È stato portato in ospedale a Badalona, un sobborgo di Barcellona, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il suo stato è stabile, ha riferito "La Vanguardia". Yamal non ha ancora visitato suo padre in ospedale a causa dell'attenzione dei media, ma ha partecipato agli allenamenti del suo club. Hanno parlato al telefono, secondo i media spagnoli.

Indagini e arresti

I sospetti arrestati sono accusati di tentato omicidio. L'attacco sarebbe seguito a una discussione del pomeriggio nel quartiere di Rocafonda di Yamal. Qualcuno avrebbe versato acqua da un balcone sul padre di Yamal, scatenando una rissa in cui la polizia ha dovuto intervenire. coloro che hanno preso parte a questa disputa sarebbero poi passati all'accoltellamento, ha scritto "La Vanguardia". Il motivo della disputa non è stato inizialmente noto.

Yamal, che gioca per il FC Barcelona, ha vinto il titolo di campione d'Europa con la nazionale spagnola. È cresciuto a Rocafonda, un quartiere di Mataró prevalentemente abitato da immigrati dell'Africa. Suo padre è del Marocco e sua madre dell'Equatorial Guinea. Per molti bambini di Rocafonda, il 17enne Yamal è un grande modello di ruolo.

L'attacco a Nasraoui è stato inizialmente segnalato da "La Vanguardia", un quotidiano rinomato con sede a Barcellona. Le indagini della polizia si concentrano su una disputa che sarebbe avvenuta nel quartiere di Rocafonda, noto per la sua popolazione immigrata multiculturale.

