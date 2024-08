- Media: Hoffenheim con offerta per il Solet di Salisburgo

TSG 1899 Hoffenheim è interessata all'acquisto di Oumar Solet. Secondo i media, il club della Bundesliga ha già presentato un'offerta per il difensore a RB Salzburg. Il prezzo del trasferimento dovrebbe essere compreso tra €6,5 milioni e €7 milioni, secondo "Sky".

Si dice che il giocatore nato in Francia si recherà in Germania oggi, lunedì, per un esame medico. Si dice che abbia già raggiunto un accordo con Salisburgo, dove è sotto contratto da quattro anni. Solet sarebbe interessato a fare il salto in Bundesliga. Il suo contratto con i campioni austriaci scade nel giugno 2025.

Oltre a Solet, Felix Uduokhai di FC Augsburg sarebbe sulla lista dei Kraichgauer. Lo ha riferito per primo il magazine calcistico "Kicker". Il contratto del 26enne nazionale scade l'anno prossimo, rendendolo un candidato per il trasferimento. Il valore di mercato attuale del difensore è di circa €7 milioni.

