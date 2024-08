- Media: Goretzka non nella squadra del Bayern per l'apertura della coppa

Leon Goretzka non è incluso, secondo le voci, nella rosa del Bayern Monaco per la partita di apertura della DFB-Pokal contro l'SSV Ulm. Come riportato da "Kicker" e Sky nel pomeriggio, il 29enne non è stato convocato nonostante fosse in forma e in salute. La squadra di Monaco non ha ancora pubblicato l'elenco ufficiale della rosa - il calcio d'inizio allo stadio della squadra di seconda divisione è previsto alle 20:45 (ZDF e Sky). L'allenatore Vincent Kompany aveva lasciato aperto alla sua conferenza stampa di giovedì chi avrebbe convocato.

Goretzka ha saltato il campionato europeo casalingo e ha avuto un periodo difficile al Bayern, soprattutto sotto l'ex allenatore Thomas Tuchel. Tuttavia, il centrocampista ha ottenuto diverse presenze, in parte a causa di molti infortuni. Ha ancora un contratto a Monaco fino al 2026.

