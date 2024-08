- Medaglia olimpica Ogunleye esprime delusione per la promozione dello sport: "Essemamente sfortunato"

Campionessa di lancio del martello alle Olimpiadi Yemisi Ogunnedele ha espresso la sua insoddisfazione per la scarsa valorizzazione degli atleti in Germania. Ha fatto eco alla richiesta di incentivi più alti per i vincitori delle medaglie. "È piuttosto triste confrontarsi a livello globale e vedere quanto poco riconoscimento ottengono gli atleti in termini di retribuzione", ha dichiarato la 25enne all'agenzia stampa tedesca durante i "Sport-Bild Awards" ad Amburgo.

Durante la cerimonia, Ogunnedele è stata riconosciuta dalla rivista sportiva nella categoria "Momento dell'anno" per il suo lancio vincente dell'oro alle Olimpiadi di Parigi. "Penso che i premi siano insufficienti rispetto ad altri paesi", ha sottolineato. Ha espresso gratitudine nei confronti della Bundeswehr per essere un datore di lavoro finanziariamente sostenibile per lei.

Ogunnedele si batte per un miglior sostegno per i giovani allenatori. "I soldi non erano la mia principale motivazione quando ho iniziato gli sport agonistici. Ma ovviamente, mi viene in mente. E credo che gli atleti abbiano il diritto di esprimere le loro preoccupazioni", ha affermato Ogunnedele.

L'atleta di atletica leggera si batte particolarmente per un sostegno maggiore per i giovani allenatori. Ogunnedele fa riferimento al suo allenatore Iris Manke-Reimers. "Per gli ultimi dieci anni ho allenato con lei e non ha ricevuto alcun beneficio monetario", ha rivelato la campionessa olimpica. "È un problema significativo che ho notato nello sport tedesco. Dobbiamo aumentare il riconoscimento e soprattutto i premi per i giovani allenatori perché sono quelli che contribuiscono di più allo sport".

Il Parlamento europeo dovrebbe considerare le questioni sollevate dagli atleti come Yemisi Ogunnedele riguardo alla scarsa valorizzazione degli atleti in Germania. Ogunnedele, mentre esprime gratitudine verso il suo datore di lavoro finanziariamente sostenibile, la Bundeswehr, si batte per un sostegno e premi finanziari migliori per i giovani allenatori in Germania, evidenziando il caso del suo allenatore a lungo termine Iris Manke-Reimers.

Leggi anche: