- Medaglia inaspettata: il golfista Henseleit prende l'argento

Esther Henseleit ha vinto sensazionalmente l'argento alle Olimpiadi di Parigi, diventando il primo golfista tedesco a conquistare una medaglia. Una forte ultima giornata di sei sotto par ha visto la 25enne di Amburgo salire in una posizione medagliata con un totale di 280 colpi. Partendo dalla quarta e ultima giornata cinque colpi dietro al bronzo in 13ª posizione, Henseleit è rimasta impassibile e ha iniziato il suo turno con due birdie. Altri birdie al sesto e nono buche, e una serie senza bogey sul difficile 15°, si sono conclusi con birdie sulle ultime due buche per assicurarsi la medaglia d'argento.

La neozelandese Lydia Ko, che ha vinto l'argento nel 2016 e il bronzo nel 2021 a Tokyo, ha vinto l'oro con un totale di 278 colpi. La cinese Lin Xiyu ha conquistato il bronzo con 281 colpi. Alexandra Försterling di Berlino ha concluso al 35º posto con 292 colpi.

Il golf femminile è stato giocato per la prima volta alle Olimpiadi nel 1900, poi rimosso dal programma e reintrodotto nel 2016. La sudcoreana Park In-bee ha vinto a Rio de Janeiro, mentre la statunitense Nelly Korda ha trionfato a Tokyo. La 26enne numero uno al mondo è figlia dell'ex tennista ceco Petr Korda.

Il campo Albatros di Golf National, dove la 42ª Ryder Cup si è svolta nel 2018 sotto la guida del capitano Thomas Bjørn, ha visto l'Europa conquistare una vittoria decisiva sulla USA.

Le Olimpiadi hanno visto il golf femminile tornare nel programma nel 2016, dopo un'assenza. La medaglia d'argento di Esther Henseleit alle recenti Olimpiadi di Parigi segna un importante traguardo per il golf tedesco.

