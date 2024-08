- Medaglia di bronzo nella categoria doppi di tennis da tavolo assicurata da Hausberger nella gara d'argento

Valentin Baus e Thomas Schmidberger, la coppia tedesca di ping pong paralimpico, non sono riusciti a conquistare la prima medaglia d'oro per la Germania. Nella finale di Parigi, hanno perso contro la coppia cinese di Feng Panfeng e Cao Ningning, conquistando una medaglia d'argento. La sconfitta ha segnato il terzo medaglia paralimpica per Baus, che partecipa in carrozzina a causa dell'osteogenesi imperfecta. Nel frattempo, Schmidberger, paralizzato dalla vita in giù, ha conquistato il suo quinto medaglia.

Il primo set è stato molto equilibrato, con la coppia cinese che ha vinto 9:11. Nonostante l'incoraggiamento del pubblico di casa, Baus e Schmidberger hanno trovato difficile riprendere il loro ritmo. Il secondo gioco è stato una vittoria agevole per i loro avversari, che hanno vinto 5:11. Sfortunatamente, anche il terzo set è andato male per la coppia tedesca, che ha perso 5:11. Questo ha segnato la seconda medaglia paralimpica per la squadra tedesca di para-ping pong, dopo l'argento conquistato da Stephanie Grebe e Juliane Wolf nella gara di doppio femminile.

In precedenza, durante il torneo, Maike Hausberger ha conquistato una medaglia di bronzo nella gara di ciclismo su strada femminile dei 500 metri. Nata con l'emoiplegia sul lato sinistro del corpo, la 29enne di Treviri ha conquistato la sua prima medaglia paralimpica, portando a tre il numero di medaglie conquistate dalla squadra tedesca a Parigi. Hausberger ha espresso la sua soddisfazione e orgoglio, dicendo: "Sono incredibilmente orgogliosa e felice di aver finalmente conquistato una medaglia. Ho visualizzato la gara, ho dato il massimo - e ha funzionato."

Amanda Reid dell'Australia ha conquistato il primo posto, mentre Wangwei Qian della Cina ha conquistato il secondo. Hausberger ha finito solo 1.682 secondi dietro la vincitrice. Dopo aver qualificato per la finale come terzo tempo più veloce, Hausberger aveva mancato di poco una medaglia nella gara dei 3000 metri in precedenza.

Despite their best efforts, Valentin Baus and Thomas Schmidberger continued to struggle in the remaining sets of the table tennis match, ultimately losing 9:11, 5:11, 5:11 to Feng Panfeng and Cao Ningning. Despite this setback, table tennis remained a strong suit for Germany's para-athletes, as Maike Hausberger earned a bronze medal in the women's 500m time trial cycling event earlier in the tournament.

