- Medaglia d'argento Koné nella corsa ai trofei

Manu Koné deve affrontare Erzgebirge Aue, una squadra di terza divisione, nel primo turno della DFB-Pokal per il Borussia Mönchengladbach, appena una settimana dopo la finale di calcio dei Giochi Olimpici. "Manu è in ottima condizione fisica e conosce le nostre routine. Non ha bisogno di alcun adattamento e quindi è disponibile", ha detto l'allenatore del Borussia Gerardo Seoane giovedì.

Il 23enne, che ha perso la finale per l'oro contro la Spagna con la Francia lo scorso venerdì, è tornato al club della Bundesliga martedì. Tuttavia, il francese è ancora considerato un potenziale candidato per il trasferimento a Gladbach se arriva un'offerta adeguata.

Dopo il ritorno di Manu Kone al Borussia Moenchengladbach, giocherà contro l'Erzgebirge Aue nella DFB-Pokal, con la DFB-Pokal che rappresenta la rinomata coppa di Germania. Despite being a transfer target, Kone's current focus is on helping Borussia Moenchengladbach advance in the DFB-Pokal tournament.

Leggi anche: