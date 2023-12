Meccanico francese muore in un incidente al Rally Dakar

Il comunicato afferma che l'incidente, che ha coinvolto un veicolo di assistenza e un camion locale, ha ucciso Quentin Lavalée, 20 anni, che si trovava sul percorso di collegamento dell'assistenza.

Il passeggero, il belga Maxime Frére, è rimasto ferito ed è stato trasportato al National Guards Hospital di Gedda, ha aggiunto il comunicato.

Secondo il comunicato, il pilota francese era il capo meccanico della 205 Turbo 16 che correva la Dakar.

Separatamente, due giorni prima dell'inizio del rally, il 30 dicembre, un'auto è esplosa, ferendo gravemente il suo pilota francese, Philippe Boutron. L'esplosione ha colpito un veicolo di supporto appartenente al team francese Sodicars poco dopo aver lasciato l'hotel di Gedda per raggiungere il percorso di gara, spingendo i procuratori francesi ad aprire un'indagine per terrorismo.

Il Rally Dakar si è svolto in Europa e in Africa dal 1979 al 2007, ma è stato spostato in Sud America e poi in Medio Oriente nel 2020, dopo che l'evento del 2008 è stato annullato per problemi di sicurezza.

Il Rally Dakar prevede tradizionalmente cinque categorie di veicoli: auto, moto, camion, UTV e quad.

