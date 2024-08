- MDR sta mostrando serie Disney+ su Free TV

MDR ha acquisito i diritti della serie UFA "Sam - Un sassone", disponibile dal aprile 2023 sul servizio di streaming Disney+. La serie in sette parti, con Malick Bauer (33) nel ruolo principale, andrà in onda in televisione gratuita a partire dal 30 settembre alle 20:15. Lo ha annunciato l'elenco dei programmi di settembre del broadcaster.

Premio Grimme per "Sam - Un sassone"

La produzione UFA racconta eventi reali e narra la storia del primo poliziotto di colore nella Germania dell'Est negli anni '90, la sua ascesa e caduta. Si tratta della ricerca disperata di Sam di un posto dove sentirsi a casa e della sua lotta per il riconoscimento e la giustizia. Negli anni turbolenti successivi alla riunificazione tedesca, Sam diventa una star dei media - e alla fine un criminale.

"Sam - Un sassone" ha ricevuto un Premio Grimme nella categoria "Fiction" a marzo. A partire dal 29 settembre, i sette episodi, ciascuno della durata di 50 minuti, saranno disponibili anche nella mediateca ARD.

