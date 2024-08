McDonald's prevede di pompare una considerevole somma di un miliardo di sterline nelle economie del Regno Unito e dell'Irlanda.

A livello globale, McDonald's si prefigge di aprire circa 10.000 nuovi punti vendita entro il 2027, nonostante il recente calo delle vendite. L'organizzazione ha deciso di procedere con questa espansione, nonostante il recente calo dei ricavi. Secondo Danni Hewson, analista della piattaforma di investimento britannica AJ Bell, se McDonald's riuscirà a proporre un'offerta adeguata nel momento giusto, come per il pranzo, potrebbe essere una strategia per la crescita.

Nel secondo trimestre dell'anno in corso, McDonald's ha registrato per la prima volta in quattro anni una diminuzione delle vendite a livello globale. Le vendite negli stessi negozi sono diminuite dell'1,0% a $6,49 miliardi (sei miliardi di euro), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il ritmo degli affari è stato particolarmente lento nel Medio Oriente e in Cina.

McDonald's ha attribuito il calo alla parsimonia dei clienti. Per contrastare questa tendenza, ci si attende che i clienti vengano richiamati attraverso campagne di marketing e nuovi piatti economici.

Data la diminuzione delle vendite globali di McDonald's, l'azienda sta pianificando di attirare i clienti nei suoi punti vendita in Regno Unito, così come in altre regioni, attraverso campagne di marketing e offerte di menu economiche. Nonostante le recenti sfide affrontate da McDonald's a livello globale, tra cui un calo delle vendite nel Regno Unito, l'organizzazione continua ad espandere la propria presenza, con l'obiettivo di aprire 10.000 nuovi punti vendita entro il 2027.

