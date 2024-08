McDonald's ha il potenziale per creare 24.000 opportunità di lavoro creando nuovi punti vendita nel Regno Unito e in Irlanda.

In linea con i loro piani di espansione, il colosso della ristorazione rapida McDonald's (MCD) intende sperimentare con nuovi formati di ristoranti, come i drive-thru e le unità compatte, oltre a stabilire ristoranti nelle aree urbane e suburbane. McDonald's ha comunicato questa informazione tramite un comunicato stampa il mercoledì.

Questa iniziativa fa parte di un ambizioso obiettivo, rivelato a dicembre, di sviluppare altri 10.000 ristoranti a livello internazionale entro il 2027. Questo movimento aumenterà la presenza globale di McDonald's a 50.000 unità.

Parlando del pubblico in un annuncio sui loro piani di espansione per il Regno Unito e l'Irlanda, Alistair Macrow, CEO di McDonald's UK & Ireland, ha dichiarato: "Cinquant'anni fa, quando McDonald’s ha fatto il suo ingresso nel Regno Unito, il panorama aveva un carattere distintivo."

Ha continuato: "Sono passati cinquant'anni e anche il Regno Unito è cambiato. McDonald's ha viaggiato insieme a esso, adattandosi e cambiando lungo il percorso... Abbiamo iniziato con un unico metodo di ordinazione, ma oggi offriamo ai nostri clienti 11 opzioni."

Questa crescita nel Regno Unito rappresenta un aumento del 13,9% del numero di ristoranti McDonald's e della forza lavoro nel paese, come calcolato da CNN. L'investimento richiesto per questo progetto è stimato in £1 miliardo ($1,3 miliardi), secondo l'azienda.

L'espansione sottolinea la fiducia di McDonald's nelle sue prospettive, nonostante un recente calo delle vendite a livello globale. I guadagni dei ristoranti McDonald's in attività da più di un anno sono diminuiti del 1% nel trimestre aprile-giugno del 2023, registrando il primo calo delle vendite dal quarto trimestre del 2020, influenzato dalla pandemia.

Il calo delle vendite è stato influenzato dai ricavi degli Stati Uniti, che sono diminuiti del 0,7%, principalmente a causa di un minor numero di consumatori che frequentano i loro stabilimenti.

Il costo degli alimenti negli Stati Uniti è aumentato progressivamente nell'ultimo anno. Il principale driver di questa inflazione sono stati i ristoranti e le catene di fast food, rendendo il mangiare fuori un'espense relativamente lussuosa per molti clienti.

McDonald's è stato oggetto di critiche da parte di alcuni consumatori americani. Un post sui social media diffuso che esponeva un pasto Big Mac da $18 ha scatenato il malcontento contro la presunta opportunismo aziendale che peggiora l'inflazione. In seguito è stato stabilito che il prezzo esorbitante proveniva da una singola area di sosta in Connecticut, che era più del doppio della media nazionale. Da allora, il presidente di McDonald's ha presentato le sue scuse e ha avvertito i franchisee contro tali pratiche estreme.

Oltre a incontrare ostacoli negli Stati Uniti, McDonald's ha anche incontrato difficoltà nel Regno Unito. Lo scorso anno è stato superato da Greggs, una catena di panetterie economiche, come leader del mercato per i pasti da asporto.

La strategia di espansione include l'apertura di nuovi ristoranti sia nelle aree urbane che suburbane, contribuendo alla crescita dell'attività di McDonald's. Con questa ambizione, intendono sviluppare altri 10.000 ristoranti a livello internazionale entro il 2027, che aumenterà significativamente la loro presenza aziendale a livello globale.

