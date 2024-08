McDonald's France scherza sullo scaricare il classico sugo al curry dopo che Steph Curry ha superato la Francia

Dopo che Steph Curry ha segnato otto tiri da tre sabato, aiutando a guidare gli Stati Uniti all'oro in una vittoria per 98-87 contro la Francia, l'account Instagram di McDonald’s Francia ha pubblicato un messaggio domenica, rivolgendosi alle prodezze del tiratore scelto dei Golden State Warriors.

“Per ovvi motivi, stiamo considerando di rimuovere questa salsa”, si legge nel post di McDonald’s Francia, che includeva una foto della salsa Classic Curry della catena.

Il post su Instagram aveva ottenuto quasi 15.000 like in sette ore.

“Si tratta di uno scherzo in riferimento alla partita di basket di ieri e alla strepitosa prestazione di Stephen Curry”, ha dichiarato un portavoce di McDonald’s Francia a CNN via email domenica.

Curry, 36 anni, ha messo in scena una prestazione memorabile contro la Francia, segnando quattro tiri da tre punti fondamentali in un intervallo di 2 minuti e 13 secondi nel quarto quarto.

È stata una sconfitta difficile per la nazione ospitante, che era in svantaggio di soli tre punti contro gli Stati Uniti a 2:58 dalla fine. La Francia, che può vantare diversi giocatori NBA tra cui Victor Wembanyama, aveva perso in una partita equilibrata contro gli Stati Uniti, 87-82, nella finale per l'oro alle Olimpiadi del 2021 in Giappone.

