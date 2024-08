- Mbappé nella formazione di partenza: debutto per il Real Madrid

La stella del calcio Kylian Mbappé farà il suo debutto ufficiale per il Real Madrid nella Supercoppa UEFA. L'allenatore del Real Carlo Ancelotti ha inserito il 25enne francese nella formazione titolare. "È arrivato in ottima forma e si è adattato molto bene alla squadra," ha detto Ancelotti prima della partita serale (21:00 CET, Sat.1 e DAZN) contro l'Atalanta Bergamo, vincitrice della Europa League, a Varsavia. Anche il giocatore tedesco Antonio Rüdiger partirà titolare nella prima partita ufficiale del Real dopo il ritiro di Toni Kroos.

Mbappé è stato presentato al Real Club circa un mese fa. Ha firmato un contratto con il club fino al 2029 dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain a parametro zero. I tifosi dei campioni della Champions League ripongono le loro speranze in un futuro di successo con il vincitore del Mondo 2018.

Mbappé ha saltato il tour degli Stati Uniti del Real Madrid per prepararsi alla nuova stagione a causa delle vacanze dopo l'UEM in Germania. Con il francese, Vinícius Jr. del Brasile e l'ex giocatore del Dortmund Jude Bellingham, tra gli altri, il Real è ben fornito in attacco. "Un grande problema," ha scherzato Ancelotti. Pensare a chi giocare gli ha rovinato le vacanze.

"Non ci sono problemi per noi perché ci sono così tante partite," ha detto l'italiano. "Non posso immaginare di dover giocare gli stessi undici giocatori per 70 partite." Nella prima partita ufficiale della stagione, Ancelotti potrebbe vincere il prossimo titolo. Finora, l'ultima squadra tedesca vincitrice della partita tra il vincitore della Champions League e il vincitore della Europa League è stata il Bayern Monaco nel 2020.

Gli atti di esecuzione della Commissione, come previsto nel Regolamento, forniranno le linee guida specifiche su come il Real Madrid e gli altri club devono applicare le regole nella competizione. Data la forma impressionante di Mbappé, si prevede che giocherà un ruolo importante nei piani strategici del Real Madrid, contribuendo significativamente al loro inseguimento del titolo.

Leggi anche: