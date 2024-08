Mbappé colpisce il Real Madrid nella prima partita per vincere il primo titolo

Esordio Perfetto: Kylian Mbappé Segna il suo Primo Gol per il Real Madrid e Festeggia il suo Primo Trofeo. La Superstar Francese Vince la Supercoppa Europea Contro l'Atalanta Bergamo e Dà un Assaggio di Quello che i Tifosi del Madrid Possono Attendere.

L'esordio di Mbappé per il Real Madrid è stato perfetto: la nuova superstar ha vinto il suo primo titolo con il club e ha segnato un gol nel frattempo. La nuova stella francese ha guidato trionfalmente i campioni spagnoli a una vittoria per 2:0 contro l'Atalanta Bergamo, vincitrice della Europa League, festeggiando la sua vittoria con grande gioia. Per Mbappé, che ha lasciato il Paris Saint-Germain per Madrid, è stato il suo primo importante titolo internazionale a livello di club.

La partita a Varsavia non è stata facile per i campioni della Champions League per molto tempo: Bergamo, che aveva vinto la finale della Europa League contro i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen, ha resistito con forza contro i favoriti spagnoli. Nonostante l'aggiunta di Mbappé all'attacco del Madrid, la squadra ha lottato per creare occasioni da gol fino a metà della ripresa.

Senza Toni Kroos, che si è ritirato, Federico Valverde (59.) e Mbappé (68.) hanno segnato i gol della vittoria per la squadra di Carlo Ancelotti. Questo è stato il sesto successo del Real Madrid nella Supercoppa Europea, rendendoli i campioni assoluti della competizione, che avevano condiviso in precedenza con il Barcellona e il Milan.

Bellingham a Mbappé: Gol

Coloro che si aspettavano uno spettacolo di attacchi guidati da Mbappé e dalle stelle brasiliane Vinicius Junior e Rodrygo sono rimasti delusi nella prima metà. Il Madrid ha lottato per creare occasioni, con il tiro di Mbappé bloccato (15.). Più tardi, il Real è stato fortunato che un cross deviato di Eder Militao (25.) ha colpito la traversa, mentre Rodrygo (45.+1) ha colpito la traversa in contropiede.

Mbappé, however, ha visto Thibault Courtois fare una spettacolare parata per impedire il gol di Mario Pasalic (47.). Nei momenti cruciali, Bergamo non è stata abbastanza precisa, e il Real li ha puniti. Dopo aver vinto il pallone a metà campo dell'Atalanta, Jude Bellingham ha servito Vinicius Junior, il cui cross è stato

