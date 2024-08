- Maza assiste l'Hertha nel superare un deficit di 2-0 contro il Regensburg.

In Bundesliga 2, Hertha BSC ha ottenuto la prima vittoria stagionale, battendo 2-0 l'ambiziosa neopromossa SSV Jahn Regensburg allo Stadio Olimpico. Ibrahim Maza (90') e Florian Niederlechner (90+6) hanno segnato i gol che hanno garantito la vittoria dopo l'espulsione di Mansour Ouro-Tagba del Regensburg per fallo su Niederlechner (76').

Hertha si è lasciata alle spalle l'inizio disastroso della scorsa stagione e ora ha 4 punti in tre partite. Per quanto riguarda il Regensburg, che aveva ottenuto una vittoria contro la squadra di Bundesliga Bochum in Coppa di Germania, questa è stata la seconda sconfitta in campionato.

L'inizio promettente di Hertha ha mostrato segni di cedimento

L'allenatore Christian Fiél ha dato il debutto al nuovo acquisto estivo Luca Schuler al posto di Haris Tabakovic. Schuler ha avuto una grande occasione per fare subito colpo, ma ha sparato alto sopra la traversa (5'). Hertha ha iniziato la partita con energia, giocando bene e pressando alto, ma l'entusiasmo è diminuito con il passare dei minuti. Il Regensburg ha sfruttato gli errori di Hertha, con Dominik Kother che ha mancato il gol dopo una spettacolare azione personale (21') e Christian Kühlwetter che ha mancato la rete da lontano a causa di un errore di Hertha (36').

La seconda metà della partita è stata caratterizzata da entrambe le squadre che faticavano a creare occasioni nitide. Nonostante i cambi di Fiél, non sembrava esserci miglioramento fino a quando Maza non ha sbloccato il risultato con un preciso tiro dopo un'azione di squadra deliziosa.

La seconda vittoria di Hertha in Bundesliga questa stagione è stata contro l'SSV Jahn Regensburg, estendendo il buon inizio in campionato. Nonostante il successo precedente del Regensburg contro la squadra di Bundesliga Bochum, hanno subito la seconda sconfitta in Bundesliga 2.

