Maysaloun Hamoud: Il regista palestinese tra plausi, minacce di morte e successo sul grande schermo

Tuttavia, alcuni membri della comunità palestinese hanno chiesto di boicottarla. Hamoud dice addirittura di aver ricevuto minacce di morte sui social media.

Il film, uscito all'inizio dell'anno e attualmente in programmazione nei cinema del Regno Unito, racconta le vite di tre giovani donne palestinesi molto diverse tra loro che vivono insieme in un appartamento di Tel Aviv.

Laila (Mouna Hawa) è un avvocato di mentalità liberale. Salma (Sana Jammelieh) sogna di fare la DJ e lotta per dire alla sua famiglia cristiana che è gay. Nour (Shaden Kanboura) proviene da un ambiente musulmano conservatore e deve sposare un fidanzato dispotico.

Con Laila e Salma inserite nella scena delle feste palestinesi, "In Between" mostra il consumo di alcol, l'assunzione di droghe, il sesso occasionale e l'omosessualità - argomenti che, secondo Hamoud, vengono raramente toccati nei film in lingua araba.

Il film affronta anche il tema della violenza sessuale, le difficoltà spesso affrontate dai giovani palestinesi che vivono in Israele e la lotta tra tradizione e modernità, tra giovani e anziani.

La città di Umm-Al-Fahm, che ha una popolazione a stragrande maggioranza arabo-israeliana e da cui il personaggio di Nour descrive di provenire, si è offesa per come si è sentita caratterizzata nel film.

All'inizio dell'anno, una dichiarazione dei leader della città, riportata dall'agenzia di stampa AFP , ha descritto "In Between" come "privo del minimo elemento di verità" e ha incoraggiato i cittadini a boicottare il film.

La CNN ha parlato con Hamoud, residente a Tel Aviv, del suo film (che spera sia il primo di una trilogia), della reazione al film e del motivo per cui ha affrontato argomenti così delicati.

CNN: Cosa sperava di ottenere con questo film?

Maysaloun Hamoud: La cosa più importante per me è iniziare a parlare di tutti i tabù che non possiamo davvero affrontare... (affrontare) tutti gli argomenti che sono una patata bollente per la nostra società.

CNN: Per società intende la società palestinese?

Hamoud: Sì, certo, la società palestinese. Ma se la vediamo in un quadro più ampio, è anche la società araba. Inoltre, possiamo dire che questi temi sono universali (che la gente di tutto il mondo riconosce).

CNN: Qual è stata la risposta delle altre società del Medio Oriente?

Hamoud: Per le società arabe, fondamentalmente è un grande shock. Sta scuotendo il sistema. Naturalmente, quando si critica qualcosa c'è una reazione perché nessuno vuole vedere se stesso come una brutta faccia allo specchio. Il film è uno specchio per noi.

CNN: Il film tratta l'assunzione di droghe, l'omosessualità, il sesso occasionale, il consumo di alcol, lo stupro, il controllo degli uomini sulle donne, perché ha voluto affrontare questi temi?

Hamoud: Perché il cinema è una forma d'arte molto potente. Penso che abbiamo una responsabilità... come artisti abbiamo una responsabilità nella nostra società... di simboleggiare la realtà.

CNN: Alcune persone sono sorprese di vedere i giovani palestinesi ritratti nel modo in cui sono ritratti, ad esempio mentre assumono droghe?

Hamoud: Sì, è stato uno shock. All'interno delle società palestinesi si parlava di "no, non sta succedendo, non sono i nostri figli... non sono come quelli del film". È uno stato mentale di negazione, perché non vogliamo ammetterlo. È un processo normale quando si ha uno shock.

CNN: Eravate consapevoli di quanto fossero delicate alcune questioni?

Hamoud: Sapevo di avere una bomba tra le mani, ma non sapevo quanto sarebbe stata grande. Sapevo che in qualche modo (i fondamentalisti) avrebbero trovato dei punti a sfavore... ma non sapevo esattamente di cosa si sarebbe trattato.

CNN: Può parlarmi delle minacce che ha ricevuto?

Hamoud: Ci sono state minacce a me, alle attrici e anche alla mia famiglia.

Per quanto mi riguarda, una delle cose che non riesco a dimenticare è che mi hanno mandato un messaggio che diceva: "Ho una domanda per te: Vuoi la pallottola in testa, nel cuore o tra le gambe?".

(C'erano) un sacco di messaggi su Facebook, migliaia. Allo stesso tempo (c'era) anche un'enorme fedeltà al film. Le persone hanno iniziato a scrivere e a parlare del film come se il film li rappresentasse e dovessero combattere contro le persone contrarie.

CNN: Esiste una vivace scena artistica o underground palestinese?

Hamoud: Sì, la scena underground di cui faccio parte sta diventando sempre più grande.

È lo stesso in altri Paesi e città arabe, a Beirut... al Cairo, ad Amman, in tutti questi posti... abbiamo la stessa scena di sottocultura, abbiamo lo stesso conflitto, gli stessi dilemmi. Le differenze sono nello sfondo. Ogni scena ha le sue condizioni. Ma fondamentalmente siamo completamente uguali. Indossiamo la stessa moda, ascoltiamo la stessa musica, leggiamo le stesse cose.

È così in tutto il mondo arabo. Inoltre, possiamo dire che il mio film fa parte di una nuova ondata cinematografica araba iniziata dopo la Primavera araba.

Ogni anno si vedono sempre più film dal mondo arabo che parlano di tabù... con elementi molto simili. Per questo possiamo definirla un'onda, che parla dei tabù senza paura, con molto coraggio e la voce femminile ha iniziato a essere sempre più in primo piano.

CNN: Anche se il film parla di tre donne palestinesi, ha riscontrato una certa sintonia con le persone di tutto il mondo?

Hamoud: Naturalmente, non importa dove il film viene proiettato. La risposta è la stessa. È sorprendente. È una storia particolare ma universale.

In America Latina, in Estremo Oriente, ovunque le donne hanno queste storie.

Questa è una versione ridotta della conversazione della CNN con Hamoud.

Fonte: edition.cnn.com