- Mayer sostiene un governo di maggioranza in Turingia.

Nel punto di vista del candidato alla guida della SPD della Turingia, Georg Maier, un'amministrazione di maggioranza in Turingia è fondamentale. Lo ha dichiarato durante un dibattito su ZDF-Morgenmagazin, sottolineando l'importanza per lo stato di avanzare dopo il periodo di governo minoritario. "La Turingia ha bisogno di un governo democratico di maggioranza", ha dichiarato Maier. La SPD intende partecipare e promuovere le questioni sociali.

Maier ricopre il ruolo di ministro dell'Interno della Turingia. I suoi Socialdemocratici hanno collaborato per un decennio come parte di una coalizione rosso-rossa-verde sotto il Presidente del Consiglio Bodo Ramelow (Sinistra). Purtroppo, per la prima metà di questo mandato, la coalizione non è riuscita a ottenere la propria maggioranza in parlamento e in alcuni casi è stata vittima dei voti dell'opposizione, aiutati dall'AfD.

I sondaggi attuali suggeriscono una maggioranza possibile di CDU, BSW e SPD in Turingia. Rivolgendosi al BSW, Maier ha espresso alcune perplessità, sottolineando che la Turingia non ha il potere di decidere questioni di guerra e pace o geopolitiche. La fondatrice del BSW, Sahra Wagenknecht, aveva stabilito posizioni su questi argomenti come prerequisito per potenziali coalizioni in Sassonia e Turingia.

