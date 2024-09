Dopo la conclusione del contest politico regionale - Mayer potrebbe rientrare nel Parlamento tedesco (Bundestag)

Politico di destra dell'AfD, Jens Maier (62), potrebbe tornare a far parte del Parlamento federale tedesco, il Bundestag, sostituendo il rappresentante della Sassonia Mike Moncsek. Moncsek ha trionfalmente ottenuto un mandato diretto a Zwickau nelle recenti elezioni statali, ma ha espresso l'intenzione di rinunciare al suo seggio nel Bundestag se ciò non avesse avuto un impatto negativo sulla sua attività, la maggioranza e il suo staff. Moncsek intende rimanere attivo nel Bundestag fino all'elezione di un nuovo governo sassone, che potrebbe protrarsi fino al 3 febbraio 2025. Moncsek vuole evitare una situazione in cui perderebbe il suo mandato in caso di fallimento delle elezioni e diventasse necessario un nuovo parlamento in Sassonia. Fonti come "Zeit Online" e la Rete editoriale tedesca avevano già fatto riferimento a questo possibile rimescolamento. In risposta, Maier ha dichiarato senza mezzi termini: "Sono tornato".

Maier ha già ricoperto un incarico nel Bundestag per l'AfD dal 2017 al 2021, solo per rinunciarvi e tornare al suo ruolo precedente di giudice presso la Corte regionale di Dresda. Tuttavia, già nel 2020, l'Ufficio per la protezione della Costituzione della Sassonia aveva designato Maier come estremista. In seguito, il Ministero della Giustizia della Sassonia ha presentato un reclamo contro Maier per rimuoverlo dall'incarico, sostenendo che aveva violato i suoi doveri giudiziari a causa dei suoi commenti infiammatori e denigratori sui social media. La corte disciplinare di Lipsia ha ultimately determined that Maier's early retirement was warranted, ruling against him. In October 2022, the Federal Court of Justice in Karlsruhe upheld the decision, rejecting Maier's subsequent appeal.

