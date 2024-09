- Mayer lascia aperta la possibilità che l'SPD diventi un'opposizione.

Il SPD della Turingia, secondo il suo leader regionale, non esclude di diventare l'opposizione dopo le elezioni statali. "Come Socialdemocratici, dobbiamo difendere i nostri valori", ha dichiarato Georg Maier dopo una riunione dell'esecutivo regionale SPD a Erfurt. Se entrare nel governo sembra improbabile, allora diventare l'opposizione per il partito al potere da tempo diventa un'opzione.

I Socialdemocratici hanno a malapena superato la soglia del 5% con il 6,1% alle elezioni statali. La situazione politica nel nuovo parlamento regionale è complessa. La coalizione proposta tra la CDU, l'alleanza di Sahra Wagenknecht e l'SPD (in totale 44 seggi), non raggiunge la maggioranza necessaria di 45 seggi nel parlamento regionale di 88 seggi.

Maier ha già ricevuto un SMS dal presidente regionale della CDU, Mario Voigt, per un invito a discutere. Tuttavia, questo non sarà un colloquio preliminare. "È troppo presto", ha dichiarato Maier. Si tratterà di una conversazione a livello di presidente regionale. Vuole conoscere i piani della CDU, ha aggiunto Maier. "E se l'SPD è necessario per questo è un'altra questione. Non ci spingiamo in avanti". In precedenza, l'esecutivo regionale della CDU aveva dato il via libera ai primi colloqui con l'SPD e il BSW.

L'SPD intende anche parlare con altri partiti democratici per l'elezione del presidente del parlamento regionale. Il motivo è che l'AfD, come più grande fazione, ha il diritto di proporre la carica.

Despite the failed coalition proposal with the CDU and the alliance of Sahra Wagenknecht, the SPD still receives an invitation for discussions from the CDU's state chairman, Mario Voigt. The potential opposition party, The CDU, seeks to outline their plans to the SPD, but Maier makes it clear that the SPD is not pushing for a role in these plans.

