- Mayer approva l'espulsione pianificata dei trasgressori: vantaggioso per i migranti

Un individuo spesso condannato di Apolda, segnalato per l'espulsione, è ora in carcere in attesa di essere espulso, come annunciato dal Ministro dell'Interno Georg Maier. Questo individuo sarà rimpatriato in Marocco entro la prossima settimana. Maier ha commentato sulla piattaforma X, "È un vantaggio per i cittadini di Apolda. È vantaggioso per i migranti che rispettano le nostre linee guida e si integrano". In quanto candidato principale dei Socialdemocratici in Turingia per le elezioni statali, Maier ha fatto dell'argomento degli immigrati espellibili un tema ricorrente nella sua campagna.

Il cittadino straniero originario del Marocco era arrivato in Germania nel 2014 e da allora era minacciato di espulsione. Tuttavia, i documenti essenziali per la sua espulsione erano introvabili. Recentemente, la situazione per la sua espulsione è migliorata grazie a vari tentativi. Il ministero ha comunicato che "Il suo paese ha riconosciuto la sua identità e fornito i documenti necessari".

Caso Controverso Attira L'Attenzione

Il caso del ricorrente della regione di Weimar ha creato scalpore nello stato circa un mese fa. Il distretto e la città di Apolda hanno inviato un SOS allo stato attraverso una lettera aperta, esprimendo la loro preoccupazione per il richiedente asilo pericoloso con numerose condanne che rappresentava un rischio per la sicurezza. Secondo il ministero, l'uomo aveva scontato la pena detentiva per lesioni gravi e altri reati. Dopo il suo rilascio nel 2024, ha continuato la sua attività criminale.

Attualmente, questo individuo è detenuto a Ingelheim in attesa di espulsione. Purtroppo, la Turingia non ha tali strutture, ma ne ha una nella città della Renania-Palatinato.

L'individuo che ha causato problemi ad Apolda dopo essere stato segnalato per l'espulsione, sarà rimpatriato nel suo paese d'origine, il Marocco, entro la prossima settimana.

