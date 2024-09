- "Maxton Hall" riceve la nomination al Bavarian Television Award

La popolare serie Prime Video "Maxton Hall - The Space Between Us" è stata nominata per il Premio della Televisione Bavarese. Il Ministro dei Media Florian Herrmann (CSU) ha elogiato la produzione di Ufa Fiction come una favola contemporanea ambientata in un college di élite, che esplora il territorio emotivo di un adolescente. In lizza per il premio come migliore serie di fiction ci sono la produzione ARD-Degeto "The Skeptics", incentrata su un ritratto di una famiglia ebraica in Germania, e la serie Netflix "Darling Daughter", incentrata sul mistero di una donna scomparsa.

Il premio TV & Streaming Award - Blue Panther verrà assegnato il 23 ottobre, comprendendo diverse categorie. La cerimonia presso il BMW Welt di Monaco di Baviera verrà trasmessa su BR Fernsehen e ARD Mediathek a partire dalle 22:45. L'evento sarà condotto dal conduttore Steven Gätjen e dalla cabarettista Eva Karl-Faltermeier. Il voto per il premio del pubblico per il contenuto più popolare sui social media resterà aperto fino al 30 settembre. In corsa ci sono Bodo Wartke e Marti Fischer per "Barbara's Rhubarb Bar", Sophia-Lin Schirmer per la sua domanda "Perché un genitore non ha la patente di guida?", e Tahsim Durgun per "Ecco la Ricetta, Grazie".

"Maxton Hall - The Space Between Us", con la sua nomination per il Premio della Televisione Bavarese, è sulla buona strada per diventare una serie di successo se vince. Con l'annuncio dei nominati per il premio TV & Streaming Award - Blue Panther, è stato rivelato che "Maxton Hall" è in lizza contro serie acclamate dalla critica come "The Skeptics" e "Darling Daughter".

