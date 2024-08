- Maxton Hall con gli angeli caduti?

Una giovane donna arriva in una misteriosa scuola per internati - e si ritrova in una storia d'amore tra un ragazzo selvaggio e uno timido. Presto, si apre un abisso soprannaturale. La trama della nuova serie "Fallen", in arrivo su Sky e Wow dal 12 agosto 2024, potrebbe sembrare familiare a molti. Non solo perché varia diverse situazioni standard del genere Young Adult o New Adult, ma anche perché il romanzo di Lauren Kate (43) è già stato portato sul grande schermo.

Tuttavia, mentre la versione cinematografica è stata accolta piuttosto silenziosamente, la serie basata sul popolare romanzo young adult - pubblicato in Germania come "Engelsnacht" - ha un grande potenziale di successo. Dopotutto, l'ambientazione, almeno sulla carta, ricorda la globale hit di Amazon "Maxton Hall" dalla Germania. Solo che questa serie di scuole per internati non ha un background soprannaturale e sembra più glamour di "Fallen". La nuova serie è una produzione tedesco-svizzera, ma è stata girata in inglese a Budapest.

"Fallen": questa è la storia della nuova serie Sky

Al centro di "Fallen" c'è Luce Price, una 17enne che, dopo un incidente in cui un'amica è rimasta ustionata, viene mandata alla Sword & Cross, una scuola per internati nello stato americano della Georgia, che assomiglia a una clinica e ospita teenager problematici. Luce stessa ha solo vaghi ricordi dell'incendio di cui si dice che sia stata la causa.

Alla Sword & Cross, Luce incontra due ragazzi di cui si sente attratta: il ribelle Cam e il riservato Daniel - una classica situazione, come la conosciamo da molti romanzi Young Adult, da "The Hunger Games" a "Twilight". Luce si sente particolarmente legata a Daniel - anche se, o proprio perché, lui la evita.

Luce sente di conoscere Daniel da molto tempo. E la sua sensazione non è sbagliata. Si conoscono da secoli. Daniel e Cam, come quasi tutti alla Sword & Cross, sono angeli caduti. Per l'eternità, si contendono l'affetto di Luce. Nel frattempo, Luce è maledetta a rinascere ancora e ancora.

Basato sul romanzo "Engelsnacht"

"Fallen" si basa sul primo libro omonimo di Lauren Kate, pubblicato nel 2009. La scrittrice americana ha scritto tre sequel entro il 2012, tutti entrati nella classifica dei bestseller del New York Times. Ci sono stati anche due libri di racconti brevi dal mondo della Sword & Cross, e nel 2015 un romanzo spin-off su Cam.

Il cast di "Fallen"

La serie "Fallen" presenta principalmente volti nuovi. Il ruolo principale di Luce è interpretato da Jessica Alexander (25). Il suo ruolo più noto finora è stato nel remake in live-action de "La Sirenetta", dove ha interpretato Vanessa, l'alter ego umano della strega del mare Ursula.

Il connazionale britannico di Alexander, Timothy Innes (30), interpreta il figo Cam. Nella serie Netflix "The Last Kingdom", ha interpretato il re Edoardo. L'attore olandese Gijs Blom (27) appare come suo tranquillo rivale Daniel.

Tutti gli otto episodi della prima stagione di "Fallen" saranno disponibili on demand su Sky e il suo servizio di streaming Wow dal 12 agosto. Su Sky Atlantic, ogni lunedì alle 20:15 verranno trasmessi doppi episodi in pay TV lineare. Gli episodi, della durata di circa 50 minuti, saranno disponibili in both the English original and the German dub.

