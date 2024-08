- Maximilian Beier si trasferisce al BVB

Maximilian Beier è pronto a sostituire Niclas Füllkrug al Borussia Dortmund. La squadra della Bundesliga ha speso circa 30 milioni di euro per assicurarsi i servizi del giovane giocatore della nazionale Beier, che aveva lasciato la TSG 1899 Hoffenheim per il West Ham United. Il 21enne, che ha fatto parte della squadra del Campionato Europeo con la TSG 1899 Hoffenheim, ha firmato un contratto con il Dortmund valido fino al 30 giugno 2029, hanno annunciato entrambi i club. Beier aveva un contratto con la Hoffenheim fino all'estate del 2027.

"Maxi era la nostra prima scelta dopo la partenza di Niclas Füllkrug. Nonostante la sua giovane età, è già molto maturo in campo e si distingue per la sua velocità, il suo impegno e la sua minaccia gol. Inoltre, è versatile e può giocare in diversi sistemi", ha detto il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl.

Beier è atteso per riempire il vuoto lasciato da Füllkrug nell'attacco del Dortmund e ha anche dieci anni in meno del suo predecessore. "Dall'inizio dei miei colloqui con il Borussia Dortmund, ho potuto sentire quanto mi volevano, e ho avuto una grande sensazione. I nostri obiettivi sono gli stessi: vogliamo vincere i titoli. Darò tutto per farli accadere", ha detto il nato a Brandeburgo Beier, che ha segnato 16 gol in 42 partite di Bundesliga e potrebbe fare il suo debutto nella DFB-Pokal contro il Phoenix Lübeck (18:00) questo sabato.

Cinquesimo acquisto per il BVB

Beier è il quinto acquisto per il Dortmund dopo Waldemar Anton, Serhou Guirassy (entrambi dal VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) e Yan Couto (Manchester City). "Siamo stati in grado di firmare tutti e cinque i nostri obiettivi in questo periodo di trasferimento, inclusi tre giocatori della nazionale. Molti club europei di primo livello erano interessati a Maximilian, ma siamo molto felici di averlo convinto a unirsi al Borussia Dortmund rapidamente", ha detto il direttore generale del BVB Lars Ricken.

L'acquisto di Beier rende più probabile che l'attaccante Youssoufa Moukoko lascerà il club. L'agente di Moukoko, Patrick Williams, ha recentemente lamentato pubblicamente la mancanza di minutaggio del 19enne. I club francesi OSC Lille e Olympique Marseille sono interessati. Inoltre, il talento del BVB Paris Brunner è vicino a un trasferimento alla Ligue 1, con l'AS Monaco interessata all'18enne.

