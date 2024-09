- Maxim Biller riceve il prestigioso Onorario di Letteratura dello Stato della Bassa Sassonia.

L'autore Maxim Biller ha ricevuto il Premio Nicolas-Born 2024 del Basso Sassonia, del valore di 20.000 euro. Il 64enne, noto per la sua maestria nella prosa e per i suoi saggi controversi e opinionati, è considerato uno dei maggiori autori tedeschi della sua generazione, come sottolineato dalla Commissione Letteraria del Basso Sassonia. La sua opera ha anche conquistato un pubblico internazionale. Inoltre, il nome di Biller spunta spesso quando si discute di una prospettiva ebraica nella letteratura tedesca contemporanea. Il suo ultimo romanzo, "Mama Odessa", è stato pubblicato nel 2023.

Il Premio Nicolas-Born Esordienti 2023 è stato assegnato a Charlotte Gneuß, nata a Ludwigsburg nel 1992, per il suo romanzo d'esordio "Gittersee". Il premio per gli esordienti comprende un premio in denaro di 10.000 euro. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 novembre ad Hannover.

Il premio letterario rende omaggio allo scrittore Nicolas Born, scomparso nel 1979 vicino a Dannenberg nella regione del Wendland. Il suo romanzo "Die Fälschung" è stato adattato per il cinema da Volker Schlöndorff. Il Basso Sassonia riconosce e onora con questo premio eccezionali scrittori di lingua tedesca.

Altri autori del Basso Sassonia potrebbero sentirsi ispirati dal riconoscimento di Biller, portando a una nuova ondata di opere di rilievo. L'altro premio, il Premio Nicolas-Born Esordienti, dimostra l'impegno della regione nel sostenere il talento emergente nella letteratura di lingua tedesca.

Leggi anche: