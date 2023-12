Max Verstappen vince il primo Gran Premio di Miami davanti a una folla di stelle

La vittoria ha ridotto a 19 punti il vantaggio di Leclerc su Verstappen in campionato, mentre il compagno di squadra monegasco alla Ferrari, Carlos Sainz, ha completato il podio.

Verstappen è partito subito forte all'Hard Rock Stadium - che ha ospitato la prima delle due gare negli Stati Uniti di questa stagione - superando Sainz alla prima curva.

Ha poi iniziato a ridurre il distacco da Leclerc e ha passato il rivale al nono giro, un vantaggio che avrebbe mantenuto per il resto della gara.

LEGGI: Il GP di Miami sarà il Super Bowl della F1, dice Lewis Hamilton a Tom Brady

"È un'ottima rimonta", ha dichiarato Verstappen.

"Non ho fatto nemmeno una partenza [in prova], quindi non sapevo cosa aspettarmi per la partenza vera e propria. Ma abbiamo avuto un buon lancio e ho visto l'opportunità di passare all'esterno [di Sainz] alla prima curva, quindi ci ho provato. Per fortuna ha funzionato".

Nel paddock per la prima gara di Formula Uno a Miami c'era una folla di star, tra cui Tom Brady, David Beckham e Michael Jordan, che hanno posato per una foto insieme al sette volte campione di F1 Lewis Hamilton.

Erano presenti anche Serena e Venus Williams, oltre ai musicisti Will.i.am, Pharrell Williams e DJ Khaled.

La gara si inserisce nel quadro della continua espansione della F1 negli Stati Uniti dopo il successo della serie Netflix "Drive to Survive".

Una terza gara americana a Las Vegas sarà aggiunta al calendario dalla prossima stagione, oltre a Miami e Austin.

La terza vittoria stagionale di Verstappen è stata molto combattuta, anche se è stato in testa per la maggior parte della gara. Un incidente tra Pierre Gasly e Lando Norris al 41° giro ha fatto scattare la safety car e, quando la gara è ripresa al 47° giro, Leclerc ha spinto a fondo per riprendere il comando.

Ma nonostante sia arrivato a meno di mezzo secondo dal suo rivale, Leclerc si è dovuto accontentare del secondo posto, migliorando il suo campionato a 104 punti.

"Alla ripartenza della safety car con le gomme dure eravamo molto forti, ma dopo quattro o cinque giri, loro [la Red Bull] sembravano stabilizzare le gomme in una finestra migliore e sono stati più veloci di noi", ha detto Leclerc.

Sergio Perez della Red Bull si è classificato quarto, davanti alla coppia Mercedes composta da George Russell e Lewis Hamilton.

La stagione di F1 continuerà il 22 maggio, quando Barcellona ospiterà il Gran Premio di Spagna.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com