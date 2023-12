Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio "farsa" sotto la pioggia

Chiamarla gara è un'esagerazione: più di tre ore di ritardo, con la folla che ha sopportato il freddo e la pioggia per assistere a qualche giro in processione dietro la safety car, con forti spruzzi e nessun sorpasso.

Ufficialmente, l'azione è durata solo tre minuti e 27 secondi, con Max Verstappen della Red Bull vincitore - un risultato effettivamente deciso nelle qualifiche di sabato.

I mezzi punti sono stati quindi assegnati solo per la sesta volta in assoluto.

"Se si vuole ottenere un premio per le qualifiche, si dovrebbero ottenere punti per le qualifiche", ha detto Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo della Aston Martin.

"Se non ci sono stati giri di gara, se non c'è stata competizione, perché si dovrebbero assegnare punti e risultati? Perché in pratica non c'è stata nessuna gara", ha chiesto Carlos Sainz della Ferrari, che ha chiuso al 10° posto.

"Non ho corso, quindi non meritavo il mezzo punto che ho ricevuto, quindi non so perché l'ho ricevuto".

Il regolamento prevede che siano necessari almeno due giri perché una gara diventi ufficiale e vengano assegnati i mezzi punti, ma la soluzione di domenica è apparsa ad alcuni come un cinico esercizio di box-ticking e ad altri come un semplice errore.

Lo champagne è stato spruzzato ma, a parte George Russell che è salito per la prima volta sul podio per la Williams con il secondo posto, c'è stato poco da festeggiare.

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che si è classificato terzo, ha detto che i fan sono stati derubati e dovrebbero riavere i loro soldi.

In seguito ha scritto su Instagram per definire il tutto una "farsa".

"Avremmo dovuto semplicemente chiudere la faccenda", ha aggiunto.

Abbiamo bisogno di una soluzione migliore

Zak Brown, capo della McLaren, ha chiesto una revisione delle regole per evitare che una situazione simile si ripeta.

"Volevamo gareggiare, i nostri piloti volevano gareggiare e, naturalmente, sappiamo che volevate vedere una gara", ha detto Brown ai fan in un video pubblicato su Twitter. E non è quello che avete visto, non è quello a cui abbiamo partecipato".

"Il regolamento prevede che dopo aver fatto qualche giro si possa definire una gara. Penso che questo debba essere rivisto... abbiamo bisogno di una soluzione migliore come sport quando si verificano situazioni di questo tipo", ha aggiunto.

"Il risultato non dovrebbe essere una gara dopo tre giri dietro una safety car... Non credo che oggi qualcuno direbbe che è stato giusto chiamare quella gara".

Sono stati fatti paragoni con il Gran Premio degli Stati Uniti del 2005 a Indianapolis, dove solo sei auto sono partite dopo il ritiro delle vetture gommate Michelin per motivi di sicurezza e sono andate a punteggio pieno.

In quell'occasione, almeno, la gara è andata avanti e i sorpassi erano possibili, almeno in teoria, anche se Michael Schumacher della Ferrari non è mai stato minacciato dal compagno di squadra Rubens Barrichello e i due erano di un'altra categoria rispetto alle Minardi e alle Jordan.

Domenica non si è mai parlato di gara, vista la scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche e l'assenza di segnali di miglioramento.

"Quando ci hanno fatto uscire alla fine sapevano che la pista non era migliorata e lo hanno fatto solo per permetterci di partire due giri dietro la safety car", ha detto Hamilton.

"Non c'era un punto in cui avremmo potuto correre, quindi non c'è stata una gara".

Il direttore di gara della FIA, Michael Masi, ha insistito sul fatto che i fattori commerciali non avrebbero mai giocato un ruolo in qualsiasi decisione riguardante le condizioni della pista o della gara.

Ha anche detto che il rinvio a lunedì non era un'opzione, visto che il Gran Premio d'Olanda è previsto per il prossimo fine settimana, e ha insistito sulla speranza che la gara potesse iniziare.

Anche l'amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali ha respinto qualsiasi motivazione commerciale.

"C'era davvero la volontà di fare la gara", ha detto l'italiano. "Ma il problema è che le condizioni meteorologiche hanno iniziato a peggiorare... Quindi non si tratta di una questione commerciale, ve lo posso garantire".

Fonte: edition.cnn.com