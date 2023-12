Max Verstappen vince il caotico Gran Premio d'Australia, mentre Lewis Hamilton si piazza al secondo posto

In una gara caotica, caratterizzata da tre bandiere rosse, la corsa si è conclusa in regime di safety car e in mezzo alla confusione.

L'olandese è rimasto indietro rispetto al duo della Mercedes George Russell e Hamilton fin dall'inizio della gara, ma ha continuato a conquistare la sua prima vittoria in Australia, dominando prima di un finale complicato e controverso.

"Abbiamo avuto una partenza pessima e al primo giro sono stato attento perché avevo molto da perdere e loro avevano molto da vincere", ha dichiarato Verstappen a Sky Sports. "Dopo di che, il ritmo della macchina era veloce - lo si vedeva subito.

"Eravamo sempre lì, in attesa del DRS per avere la possibilità di passare. Ma con queste bandiere rosse, non lo so. La prima forse si può fare, ma la seconda non la capisco.

"Quindi, è stato un po' un casino, ma siamo sopravvissuti a tutto e abbiamo vinto, che, ovviamente, è la cosa più importante".

Diverse safety car e bandiere rosse

Fernando Alonso, nonostante si sia trovato in testacoda a due giri dalla fine, era terzo. Questo perché il regolamento FIA prevedeva che le posizioni finali fossero prese dall'ultima ripartenza, con l'ultimo giro disputato dietro una safety car.

La safety car ha fatto la sua prima apparizione nel corso del primo giro dopo la collisione tra Charles Leclerc e Lance Stroll, che ha portato al ritiro del pilota della Ferrari, poi l'incidente di Alex Albon al sesto giro ha visto l'ingresso di una seconda safety car e la bandiera rossa.

Dopo l'incidente di Albon, Hamilton è stato inizialmente in testa, ma la velocità della Red Bull è stata annullata da Verstappen che è passato in testa.

Nel corso della gara si è creata confusione quando sono apparse la safety car e una seconda bandiera rossa: i detriti della Haas di Kevin Magnussen si erano sparsi sulla linea di gara dopo che quest'ultimo era finito contro un muro. Secondo il regolamento, dopo la ripartenza sarebbero rimasti due giri di gara.

Carlos Sainz ha quindi toccato Alonso, che è andato in testacoda, il che ha portato Pierre Gasly a scontrarsi con il suo compagno di squadra Alpine Esteban Ocon - entrambi erano in zona punti, rispettivamente al quinto e al decimo posto, prima della penultima ripartenza - ma sono stati costretti al ritiro. Sainz ha poi ricevuto una penalità di cinque secondi.

È seguita un'altra bandiera rossa e una lunga attesa prima che la FIA, l'organo di governo del motorsport, chiarisse che l'ordine di gara sarebbe rimasto tale e quale alla ripartenza perché non era stato coperto abbastanza terreno per aggiornare le classifiche prima dell'esposizione della bandiera rossa. Questo ha riportato Alonso al terzo posto, mentre Sainz è sceso al 12° a causa della sua penalità.

Poiché l'ultimo giro è stato completato dietro la safety car, la classifica finale è rimasta invariata rispetto alla ripartenza precedente, ad eccezione delle vetture eliminate.

Verstappen ha ottenuto la seconda vittoria della stagione, mentre Hamilton è salito sul podio per la prima volta quest'anno. Russell si è ritirato al 18° giro. Stroll della Aston Martin si è classificato quarto, mentre Sergio Perez della Red Bull si è classificato quinto.

Fonte: edition.cnn.com