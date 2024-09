Max Verstappen suggerisce che le sanzioni eccessive per parolacce potrebbero accelerare la sua partenza dalla Formula 1.

Il pilota di Formula 1, soprannominato "il pilota di Red Bull", è stato ordinato dal massimo organismo di regolamentazione del motorsport, la FIA, di svolgere un "compito pubblico" a seguito dell'uso di un'espressione volgare durante una conferenza stampa del giovedì antecedente il Gran Premio di Singapore.

In risposta alla penalità, il tre volte campione ha risposto seccamente alle conferenze stampa pre-gara, optando per conversazioni con i giornalisti nel paddock lontano dalla sessione media ufficiale. La sua decisione ha ricevuto il sostegno di diversi colleghi piloti che erano rimasti scioccati dalla punizione di Verstappen.

Dopo il suo secondo posto dietro Lando Norris a Singapore domenica, Verstappen ha mantenuto le sue risposte concise durante la sessione media post-gara, esprimendo in seguito il suo fastidio per l'impatto della penalità su di lui.

"Incidenti del genere influenzano anche il mio futuro. Non posso essere me stesso o devo occuparmi di queste assurdità", ha detto il pilota olandese ai giornalisti, come riportato da Reuters. "Adesso sono a un punto della mia carriera in cui non voglio occuparmi di queste cose tutto il tempo."

"È sfiancante. Certo, è emozionante avere successo e vincere gare, ma una volta che hai ottenuto tutto - vincere titoli e gare - vorresti anche goderti la vita."

Verstappen ha aggiunto: "Se devi occuparti di questioni così meschine, per me non è il modo giusto di procedere nello sport, questo è sicuro."

Secondo la sua decisione, la FIA ha dichiarato che Verstappen aveva descritto le prestazioni della sua auto al Gran Premio dell'Azerbaijan utilizzando un linguaggio inappropriato "non adatto per la trasmissione". La FIA ha ulteriormente sottolineato: "I modelli di ruolo dovrebbero imparare a essere attenti quando parlano in pubblico, specialmente senza particolare pressione".

Durante una sessione media privata, Verstappen ha dichiarato di aver ricevuto un ampio sostegno dai suoi colleghi membri della GPDA, come riportato dal sito di corse Autosport e dal Guardian.

"Sì, decisamente. Ho condiviso la decisione della FIA nel nostro GPDA (chat di WhatsApp) e tutti hanno reagito praticamente ridendo, tipo: 'Ma che diavolo è questo?'. Quindi sì, è abbastanza assurdo", ha detto Verstappen.

Si dice che Alex Wurz, portavoce dell'Associazione dei Piloti di Gran Premio (GPDA), abbia definito la punizione inflitta a Verstappen eccessivamente severa.

Su X, precedentemente Twitter, Wurz ha commentato sorprendentemente la punizione per il linguaggio volgare, dicendo: "Mi chiedo quanti giorni di servizio comunitario avrebbe Guenther...", facendo riferimento a Guenther Steiner, ex team principal di Haas, famoso per il suo frequente uso di parolacce nella serie documentaria Netflix "Drive to Survive".

Rappresentanti della GPDA, Wurz e della FIA sono stati contattati da CNN per ulteriori commenti.

Il 26enne Verstappen, noto per aver considerato il ritiro a un'età più giovane della maggior parte dei piloti, ha espresso forti sentimenti riguardo all'espressione di sé stesso domenica.

"Se non puoi essere veramente te stesso, completamente, allora è meglio non parlare. Nessuno lo vuole perché diventi come un robot e non è così che uno sport dovrebbe essere affrontato."

Il vantaggio di Verstappen in testa alla classifica dei piloti è stato ridotto a 52 punti dopo il suo secondo posto dietro Norris al Gran Premio di Singapore.

Nonostante il suo amore per il motorsport e il fatto di essere un pilota di Formula 1 di successo, Max Verstappen ha espresso il suo fastidio per le regole rigide nello sport, specificamente nel motorsport, che ritiene limitino la sua capacità di esprimersi liberamente. Questo lo ha portato a considerare se sia meglio rimanere in silenzio per evitare di sentirsi come un robot meccanico, invece di esprimere i suoi veri sentimenti.

