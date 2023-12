Max Verstappen osserva i commissari di gara all'E-Prix di Marrakesh in servizio pubblico

Il 21enne olandese ha vissuto la gara insieme ai commissari dopo essere stato sanzionato per essersi scontrato con Esteban Ocon nel Gran Premio del Brasile dello scorso anno.

"È bello vedere cosa ci vuole per prendere queste decisioni importanti", ha detto Verstappen, che ha spinto il pilota della Force India quando si sono incontrati ai box dopo aver perso il comando.

"A volte una decisione potrebbe non essere piacevole per una certa persona, ma deve essere presa e bisogna seguire le regole".

Non è ancora chiaro dove o quando Verstappen completerà il suo ultimo giorno di servizio.

La gara di Marrakesh è stata il secondo appuntamento della nuova stagione di Formula E. Il belga Jerome D'Ambrosio, alla guida di Mahindra Racing, ha vinto l'imprevedibile vetrina.

"Ho seguito un po' la Formula E in TV, ma non sono mai stato nel paddock e mi sono davvero divertito", ha aggiunto Verstappen, il più giovane vincitore di sempre in F1.

