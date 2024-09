Max incontra un grave infortunio durante la sua competizione.

In Baku, la striscia vincente di Red Bull è stata interrotta e hanno perso il primo posto nella classifica Costruttori. Il campione di Red Bull, Max Verstappen, ha concluso la gara una posizione dietro al suo rivale per il titolo, nonostante fosse partito undici posizioni avanti. C'è molto di cui discutere per la stampa.

Oscar Piastri ha impressionato vincendo il Gran Premio dell'Azerbaigian, con il suo compagno di squadra e rivale per il titolo, Lando Norris, che è riuscito a risalire dalla 15ª posizione sulla griglia di partenza per concludere quarto. McLaren è ora la squadra da tenere d'occhio in Formula 1 e guida la classifica Costruttori. Questo è l'argomento di conversazione internazionale.

Australia

The Age: "Guida impressionante sconvolge il mondo della F1: con nervi d'acciaio, Oscar Piastri vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. La giovane promessa australiana della F1, Oscar Piastri, ha offerto una prestazione stellare a Baku, battendo Charles Leclerc della Ferrari."

Svizzera

Tages-Anzeiger: "Bang! E la caduta di Red Bull è completa. Max Verstappen ha passato una giornata disastrosa a Baku. Sembrava che Sergio Pérez stesse per prendere il comando, ma poi bang. I grandi vincitori sono Oscar Piastri e McLaren."

Austria

Salzburger Nachrichten: "McLaren 'sbagliato' vince a Baku. (...) Oscar Piastri, che era stato retrocesso al secondo posto in squadra prima del weekend di gara, ha festeggiato la sua seconda vittoria stagionale domenica. Sergio Pérez e Carlos Sainz si sono scontrati, Max Verstappen ha avuto una giornata da dimenticare. (...) La Formula 1 resta affascinante, emozionante e incredibilmente imprevedibile nel 2024."

Regno Unito

Daily Mail: "Oscar Piastri vince il Gran Premio dell'Azerbaigian in una gara emozionante con il 'sbagliato' McLaren. Questa è una vittoria strabiliante per lui e un promemoria di ciò che avrebbe potuto essere per Lando Norris. (...) Prima del weekend, McLaren ha confermato che Piastri avrebbe lasciato spazio a Norris nella lotta per il campionato piloti contro Max Verstappen. Ma Piastri ha dimostrato perché è considerato il prossimo campione del mondo con una prestazione eccezionale, assicurandosi la sua seconda vittoria del Gran Premio sotto il sole di Baku."

Mirror: "Lando Norris e Oscar Piastri aiutano McLaren a raggiungere ciò che non facevano da dieci anni. (...) McLaren si è assicurata il primo posto nella classifica a squadre, mentre Lando Norris ha mantenuto vive le sue speranze di titolo con una spettacolare rimonta."

Independent: "Oscar Piastri vince il Gran Premio dell'Azerbaigian domenica. Lando Norris si è ripreso dalla sua disastrosa qualifica superando Max Verstappen e riducendo ulteriormente il vantaggio del olandese."

Francia

Le Parisien: "Oscar Piastri colpisce ancora! Dopo la sua prima vittoria in carriera il 21 luglio a Budapest, il pilota McLaren ha vinto il suo secondo Gran Premio della stagione domenica sulle strade di Baku (Azerbaigian)."

Spagna

Mundo Deportivo: "Hanno detto che aveva ciò che serviva per diventare un campione, che aveva tutto ciò che serviva per scrivere molte pagine gloriose nel futuro della Formula 1. E non si sbagliavano. Oscar Piastri, 23 anni e al suo secondo anno in Formula 1, è nel posto giusto al momento giusto, ha la migliore auto sulla griglia e brilla dopo uno sviluppo personale eccezionale da inizio stagione."

As: "È stata una giornata per gli attenti in Azerbaijan, soprattutto per Piastri, che ha mantenuto le sue chance dopo un unico pit stop e ha sorpreso Leclerc con un sorpasso inaspettato."

Sport: "Il Gran Premio dell'Azerbaigian, la 17ª tappa del Campionato del Mondo 2024, prometteva sorprese e tensione. E le aspettative sono state superate. Oscar Piastri è stato il grande vincitore della giornata e Lando Norris è riuscito a limitare i danni dopo essere partito dalle retrovie."

Paesi Bassi

AD: "Max Verstappen ha perso altri tre punti e non c'è segno di miglioramento: 'Sta diventando difficile'."

Italia

Tuttosport: "Piastri vince a Baku e mette le 'Papaye' in testa, mentre il suo compagno di squadra strappa punti al campione."

La Gazzetta dello Sport: "Piastri imbattibile. (...) Il 23enne australiano della McLaren è stato ufficialmente accolto nel club dei migliori piloti di Formula 1 e ha vinto un vero e proprio Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku, emozionante e incerto."

