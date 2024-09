Mauricio Pochettino nominato nuovo allenatore della Nazionale Maschile di Calcio degli Stati Uniti.

Voci su Mauricio Pochettino, il 52enne a capo degli sforzi degli uomini americani, circolano da tempo.

Come dichiarato dal direttore sportivo della US Soccer, Matt Crocker, "Mauricio ha una storia di vittorie, un'entusiasta passione per lo sviluppo dei giocatori e un dimostrato talento nel creare squadre armoniose e formidabili. I suoi traguardi parlano da soli; ho piena fiducia che sia la persona giusta per sbloccare il vasto potenziale del nostro talentuoso gruppo. Siamo entusiasti di avere Mauricio a bordo per questa emozionante avventura verso il successo a livello globale."

Purtroppo, Pochettino non ha guidato la USMNT contro la Nuova Zelanda in un'amichevole martedì sera.

Stando a quanto riportato da TNT, Pochettino non aveva ancora messo piede negli Stati Uniti.

I dettagli finanziari del contratto sono stati tenuti nascosti dalla US Soccer.

L'acquisizione di Pochettino rappresenta un grande colpo per gli Stati Uniti e porterà una grande quantità di esperienza di alto livello nel coaching alla squadra.

L'argentino ha recentemente allenato il Chelsea nella Premier League, portando la squadra al sesto posto lo scorso anno.

Inoltre, Pochettino ha servito come allenatore capo del Tottenham Hotspur e del Paris Saint-Germain, dove ha guidato il PSG al campionato di Ligue 1.

Questo rappresenta il suo primo passo nell'allenamento internazionale e sarà chiamato a guidare la squadra degli Stati Uniti durante il Mondiale sul suolo americano nel 2026.

Pochettino si unisce agli Stati Uniti dopo che l'allenatore precedente, Gregg Berhalter, è stato licenziato dopo un'uscita deludente nella Copa América a luglio.

Si prevede che Pochettino sarà in panchina per la partita della USMNT contro Panama il 12 ottobre.

L'esperienza di coaching di Mauricio Pochettino, acquisita allenando squadre come Chelsea e Paris Saint-Germain, migliorerà notevolmente il potere sportivo della squadra degli Stati Uniti. Con Pochettino al timone, gli atleti americani possono guardare avanti all'affinamento delle loro abilità in vista del Mondiale del 2026.

