Mauricio Pochettino assume la guida del Paris Saint-Germain, potenza francese

La notizia era ampiamente attesa dopo la partenza di Tuchel, che è stato sollevato dai suoi incarichi a dicembre nonostante abbia condotto il PSG al titolo della Ligue 1 e alla finale di Champions League nella scorsa stagione.

Il 48enne argentino è senza lavoro da quando è stato licenziato dal Tottenham Hotspur nel novembre 2019, la stagione dopo aver condotto il club del nord di Londra alla sua prima finale di Champions League.

Pochettino, che ha diretto anche Espanyol e Southampton, ha collezionato 95 presenze per il PSG tra il 2001 e il 2003 durante la sua carriera di calciatore.

Ha firmato un contratto con i giganti parigini fino all'estate del 2022 con l'opzione di un ulteriore anno.

"Sono davvero felice e onorato di diventare il nuovo allenatore del Paris St Germain.

"Come sapete, questo club ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore. Ho ricordi bellissimi, soprattutto dell'atmosfera unica del Parco dei Principi", ha dichiarato al sito ufficiale del club.

"Oggi torno al club con molta ambizione e umiltà e sono ansioso di lavorare con alcuni dei giocatori più talentuosi del mondo".

Tuchel ha pagato lo scotto dell'inizio lento della stagione interna francese del PSG, con il terzo posto in classifica, ma è circolata anche la notizia che ha fatto arrabbiare i proprietari qatarioti della squadra con i commenti critici che ha rilasciato in un'intervista.

Il presidente e amministratore delegato del PSG Nasser Al-Khelaifi ha dichiarato sul sito ufficiale del club: "Il ritorno di Mauricio si sposa perfettamente con le nostre ambizioni e sarà un altro capitolo emozionante per il club, che sono sicuro piacerà ai tifosi".

"Con la nomina di Mauricio Pochettino, il Paris St Germain si impegna a continuare a costruire e far progredire il club nei prossimi anni".

Pochettino ha consolidato la sua reputazione di manager di primo piano al Tottenham, guidando la squadra a quattro vittorie consecutive nella Premier League inglese e alla finale della Champions League 2019, persa per 2-0 contro il Liverpool.

È stato l'inizio di un declino per il Tottenham, che stava scivolando in fondo al campionato quando Jose Mourinho lo ha sostituito.

Pochettino, difensore intransigente ai tempi in cui giocava, è noto per la sua capacità di valorizzare i giovani, tra cui Dele Alli, il centrocampista inglese attualmente in disgrazia al Tottenham e già collegato a un trasferimento al PSG per riunirsi a Pochettino.

Eredita una squadra di fuoriclasse, tra cui l'asso brasiliano Neymar e l'eroe della Coppa del Mondo francese Kylian Mbappe, che si è fermata alla finale di Champions League 2020, persa per 1-0 contro il Bayern Monaco.

La priorità immediata di Pochettino sarà quella di ripristinare il dominio in Ligue 1, dove il Lione e il Lille sono in svantaggio di un punto, per poi affrontare gli ultimi 16 di Champions League contro il Barcellona.

Fonte: edition.cnn.com