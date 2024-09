"Matula" smette di fumare

Claus Theo Gärtner ha interpretato il ruolo del detective privato Josef Matula in "Ein Fall für zwei" per 32 anni e più di 300 episodi, prima che lo show terminasse nel 2013. È riuscito a sopportare le botte e la violenza sullo schermo, nonché le sue pause sigaretta regolari, nonostante avesse quattro avvocati diversi a fianco del suo personaggio. Nella sua vita privata, è un fumatore da 66 anni. Ma ora, a 81 anni, è determinato a smettere.

Gärtner ha cercato l'aiuto di un medico cinese a Berlino per smettere di fumare, secondo un'intervista con il giornale "Bild". Il trattamento involve un cerotto sull'orecchio, simile all'agopuntura ma senza gli aghi.

Nell'intervista, Gärtner è critico con se stesso per la sua incapacità di smettere di fumare, ammettendo che gli piace nonostante sua moglie, Sarah, lo odi. La sua determinazione a smettere ora, however, l'ha resa felice.

Mirando ai 90

Gärtner ha iniziato a fumare all'età di 15 anni, unendosi di nascosto con i suoi amici. È riuscito a smettere solo per tre mesi e a volte fumava fino a 40 sigarette al giorno. Attualmente fuma un pacchetto al giorno o un po' di più.

Gärtner è ben consapevole del danno che il fumo sta causando alla sua salute, ammette. "Mi chiedo spesso perché sono ancora in forma e non ho problemi di salute", ha detto. Ma è determinato a rimanere in salute e raggiungere l'età di 90, soprattutto per Sarah, che ha 45 anni in meno di lui e l'ha sposata 16 anni fa nel suo terzo matrimonio.

Quando il suo momento arriverà, Gärtner vuole andarsene come suo padre, ha detto. "Solo cadere morto, a metà frase". Tuttavia, non vuole essere trovato con una sigaretta in mano come suo padre era al momento della sua morte.

