Joshua Kimmich è la scelta ideale come nuovo capitano della nazionale di calcio tedesca, secondo l'opinione di Lothar Matthäus. "La sua reputazione, le sue prestazioni e la sua esperienza parlano da sole. Non è timido nel esprimere le sue opinioni e questa caratteristica diventerà ancora più forte nel suo nuovo ruolo di capitano", ha spiegato Matthäus in un articolo per la stazione televisiva Sky.

Julian Nagelsmann, allenatore della squadra, ha annunciato il lunedì successivo che Kimmich avrebbe sostituito İlkay Gündoğan, che ha deciso di smettere con la nazionale. Per la prima volta dal momento in cui Nagelsmann lo ha nominato capitano permanente, il 29enne stella del Bayern Monaco guiderà la squadra della DFB nella sfida della Nations League contro l'Ungheria di questo sabato.

"Kimmich ha un forte legame con la DFB e Nagelsmann e rappresenterà il nostro paese in modo ammirevole in campo", ha previsto Matthäus. Il campione del Mondo del 1990 ha anche espresso la sua opinione sulla decisione di Nagelsmann di schierare Kimmich come terzino destro invece che come mediano difensivo.

"Personalmente preferisco che il capitano comandi dal centro, non dalla retroguardia", ha ammesso il 63enne. Tuttavia, ha riconosciuto che i precedenti capitani di Kimmich, Philippe Lahm e Manuel Neuer, hanno eccelso in quei ruoli. "Se potessi esprimere un desiderio, sarebbe che l'influenza dell'allenatore si estendesse fino al campo", ha spiegato Matthäus. Ha anche approvato la scelta di Kai Havertz e Antonio Rüdiger come vice-capitani di Kimmich.

