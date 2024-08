- Matthews offre informazioni sulla gestione da parte della Baviera della situazione di Goretzka.

La leggenda del calcio Lothar Matthäus ha espresso il suo pensiero sul calciatore campione della Bundesliga, Leon Goretzka. "Se Goretzka crede che le sue prospettive si siano ridotte a Monaco, deve decidere il suo destino", ha dichiarato Matthäus nel suo articolo su Sky. "Come osservatore esterno, trovo che il loro trattamento nei suoi confronti sia ragionevole."

Matthäus, durante il suo periodo come allenatore del Rapid Wien, ha ricevuto indizi dal club su alcuni giocatori con costi esorbitanti. "Le contributions di Goretzka al Bayern Monaco sono indiscutibili, ma sembra che l'allenatore o i dirigenti preferiscano altri. Il club ha incoraggiato Goretzka a cercare nuove squadre", ha scritto Matthäus.

Il centrocampista del Bayern Monaco si trova in una situazione difficile. È stato escluso dalla squadra per la sfida della DFB-Pokal contro l'SSV Ulm venerdì (16:00). Si vocifera che sia un possibile acquisto. "Al momento, non ci sono voci significative su eventuali offerte", ha dichiarato il responsabile dello sport Christoph Freund, "ma certamente ci sono squadre interessate a Leon Goretzka, date le sue eccezionali abilità sul campo". Il contratto di Goretzka scade il 30 giugno 2026.

